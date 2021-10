Tras suspenderse su declaración Fernando Camacho afirma: ‘Mi pueblo no me dejó solo’

Fuente: erbol.com.bo

Luego de conocer que se suspendió su declaración informativa en la Fiscalía de La Paz, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este miércoles que detrás de esa decisión asumida fue que: “Mi pueblo no me dejó solo”.

El excívico cruceño se pronunció mediante sus redes sociales donde dijo que su convocatoria “despertó la indignación general de los cruceños” que rechazaron la situación que atraviesan las personas que participaron de las movilizaciones en 2019.

“La fiscalía suspende mi declaración y la verdad detrás de esta decisión es una sola: MI PUEBLO NO ME DEJÓ SOLO. La citación despertó la indignación general de los cruceños que rechazan el abuso porque saben que nuestra lucha de 2019 fue para defender la democracia (sic)”, escribió en Twitter.

Este jueves debía desarrollarse su declaración informativa por el caso denominado «golpe de Estado», sin embargo, la Fiscalía lo suspendió -sin fecha definida- hasta que primero pueda comparecer su padre José Luis Camacho, por la misma investigación.

En otra publicación, Camacho afirmó que recibió el respaldo de decenas de instituciones, empresarios, indígenas y de su bancada en el Legislativo Creemos.

“Las confieso que estoy emocionado y agradecido por tanto cariño. No es algo que haya buscado, no esperaba nada de esto el día aquel que me puse la gorra, tomé la Biblia y me fui a La Paz para defender nuestra democracia y nuestra libertad.(sic)”, añadió.

Durante la crisis de 2019, el excívico cruceño fue uno de los que lideró las movilizaciones en el país en medio de denuncias de fraude electoral que derivaron luego en la renuncia del expresidente Evo Morales.