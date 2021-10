«Traté de esconderme pero me encontró, me decía que me iba a matar», el testimonio de una mujer agredida por su expareja

«Mientras esté suelto, tendré miedo de salir. Pido a la Policía hacer su trabajo, él ya se encuentra como persona prófuga», dijo la mujer.

Fuente: Unitel

Pablo Cambará Ferrufino y Mario Rocabado

«Fue una película de terror, me golpeó, me tumbó, me arrastró por el piso«, así comenzó su relato una mujer de 29 años que denunció a su expareja quien la golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente. El hombre identificado como Marco Antonio Ugarte Noza está prófugo y tiene una orden de aprehensión en su contra.

El ataque ocurrió el pasado 24 de septiembre, la víctima recibió 15 días de impedimento y en su cuerpo, a la fecha, aún tiene las marcas y moretones causados por la feriz golpiza. «Me apretó el cuello en dos ocasiones, me decía que me iba a matar», recuerda esta joven que dice evita salir más de lo necesario a la calle ante el temor que siente pues su agresor está libre.

«Mientras esté suelto, tendré miedo de salir. Pido a la Policía hacer su trabajo, él ya se encuentra como persona prófuga», dijo la mujer que se salvó de ser una víctima de feminicidio.

El hecho ocurrió en la casa del prófugo, ubicada en la Radial 13 y tercer anillo, de la capital cruceña. La pareja mantuvo una relación por diez años de la que nació un menor (ahora tiene seis años) que está bajo el cuidado de la madre.

«Traté de esconderme pero me encontró, me decía que me iba a matar, corrí a la sala, él tiraba los sillones hasta que me encontró y como me vio en el piso me pateaba, de ahí me agarró el cuello dos veces y quedo inconsciente, y cuando despierto me sigue pateando», cuenta la mujer.

En entrevista con Unitel la agredida envió un mensaje a las personas que sufren de violencia en sus hogares y les dice que «no tienen que aguantar, tienen que denunciar porque ellos, aprovechando su fuerza, nos pueden matar y sus hijos pueden quedar solos.