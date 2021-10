Un arrollador descenso a los infiernos de la mente catapultado a la gloria por Joaquin Phoenix

Warner llevaba varios años apostando con fuerza por el DCEU para construir su propio universo de superhéroes cuando dio luz verde a ‘Joker’, una película que no terminaba de encajar dentro del mismo. Curiosamente, el tibio funcionamiento en taquilla de ‘Liga de la Justicia’ tuvo su peso para que el estudio apostase por una cinta diferente que además se había tomado muchos libertades para ofrecer su visión sobre los orígenes del mítico enemigo de Batman.

No obstante, fue el fichaje de Joaquin Phoenix lo que terminó de animar al estudio, actor muy cuidadoso con su carrera que ya había rechazado en más de una ocasión a Marvel. Él era el gran as de la manga de la película, algo que no tardaría en confirmarse cuando pudimos ver ‘Joker’, por la cual se llevó para casa un merecido Óscar, y que hoy podéis recuperar en La 1 a partir de las 22:05.

Las claves de ‘Joker’

‘Joker’ tuvo el honor de ser la primera película independiente al DCEU, por lo que gozó de una mayor libertad creativa de la que habría conseguido en otras condiciones. Eso no es algo que Todd Phillips siempre sepa aprovechar, pero de entrada le permite dotarla de una personalidad formal irreprochable, trasladándonos de ello a una Gotham en decadencia que recuerda a la Nueva York de ‘Taxi Driver’, aunque en lo argumental la conexión sea mayor con ‘El rey de la comedia’.

Una vez sumergidos en esa ciudad en la que parece no haber un sitio para Arthur Fleck que no vaya más allá de los delirios fruto de su mente -y es que en ‘Joker’ nunca queda del todo claro que algo suceda así realmente o sea la consecuencia lógica de contar con un narrador poco o nada fiable-. Ahí es verdad que Phillips podría haber profundizado más en lugar de dejarse seducir por la inmersión absoluta de Phoenix en un personaje que hace suyo por completo.

Comentaba mi compañero Kiko en el momento de su estreno que ‘Joker’ «es una película que está mucho más preocupada por molar constantemente que por profundizar«, afirmación que solamente comparto en parte. Sí es verdad que hay varias soluciones del guion firmado por Phillips y Scott Silver que tienden a la repetición, dando la sensación de que sea para molar, pero también queda en todo momento la sensación de que Arthur simplemente está dando vueltas sobre lo mismo hasta que llega la gran explosión de violencia que sacude los cimientos del relato y culmina en su transición de Arthur a Joker.

Por el camino, Phillips y Silver inciden mucho en la idea de que es la sociedad la que corrompe al individuo y de la existencia de un sistema podrido para resaltar la condición de víctima del protagonista de ‘Joker’. Para ello quizá confía más de la cuenta en la sensacional interpretación de Phoenix, volviendo a menudo sobre ideas recurrentes para conseguir un efecto apisonadora que allane el camino para lo que está por venir.

Eso está acompañado de un tono que busca un mayor realismo, situando así a este Joker en las antípodas del interpretado apenas tres años antes por Jared Leto en ‘Escuadrón Suicida’. Eso lleva a incidir en esa crisis existencial que Arthur Fleck sufre desde el arranque de la película. Fuera de lugar en la sociedad e intentando encontrar su sitio en la misma, ya sea imitando a sus ídolos o aferrándose a la posibilidad de que Thomas Wayne sea su padre. Todo ello para acabar abrazando la corrupción moral y ese concepto ya manejado en ‘El caballero oscuro’ para referirse al Joker de que los hay que simplemente quiere ver el mundo arder…

Todo ello acompañado por la impecable música de Hildur Guðnadóttir, probablemente lo único de ‘Joker’ que realmente pueda competir con el trabajo de Phoenix. El resto es muy estimable pero parte de un concepto algo limitado sin terminar de desarrollarlo de forma plenamente convincente, pero claro, está ahí un actor en estado de gracia para compensar con creces cualquier posible limitación y elevar la película hasta un nivel mucho mayor al que seguramente merecía. Sin él, ‘Joker’ probablemente merecería la pena, pero sería mucho menos interesante y su impacto más reducido.

‘Joker’ fue un éxito de taquilla impresionante, convirtiéndose en la primera película califica R en Estados Unidos que superaba la mítica barrera de los 1000 millones de dólares. Teniendo en cuenta que su presupuesto fue de «apenas» 70 millones, lógico que la idea de una posible secuela reaparezca de vez en cuando. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado.