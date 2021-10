Una mujer no soporta la luz, dice que emite radiación tras un tratamiento con yodo radioactivo

Explicó que en 2018 recibió un tratamiento con yodo radioactivo para el hipertiroidismo y con el tiempo sintió que no puede soportar la luz artificial ni natural.

Fuente: https://www.noticiasfides.com

María (nombre ficticio) se encuentra desesperada y pide ayuda de especialistas médicos. No comprende por qué no puede soportar ningún tipo de luz y aparentemente emite radiación, tras recibir un tratamiento de medicina nuclear con yodo radioactivo para el hipertiroidismo.

Desde hace un tiempo atrás vive en la oscuridad porque la luz del sol le quema la piel y tampoco puede ver la luz artificial porque siente que le queman los ojos. Cree que emite radiación y teme afectar a su familia y posiblemente a las personas en la calle, ya que tiene que tomar el transporte público para ir en busca de ayuda médica.

“Mi familia está totalmente mal psicológicamente, emocionalmente, en parte hay molestias (de salud) que están presentando. Mi familia necesita ser evaluada por especialistas, por favor algún médico entendido en el tema que me ayude”, expresó.

“Soy madre de familia, necesito seguir trabajando, necesito seguir con mi vida, (…) a mí me han matado en vida, no me dan una respuesta real en el Hospital Obrero, lo único que saben los médicos es huir de mí y mandarme a mi casa lo más antes posible”, exclamó María en la Red Uno.

Señaló que en 2018 recibió un tratamiento con yodo radioactivo para tratar la enfermedad de hipertiroidismo, pero no habría cumplido las medidas de aislamiento correspondientes, comenta que los médicos no le recomendaron esa situación y solamente le mandaron a reposar a su casa.

Aseguró que tendría que haberse aislado cuatro días en el hospital San Gabriel y al no hallar un espacio acudió nuevamente al centro nuclear donde supuestamente le manifestaron que no podía quedarse, porque había otras personas que estaban recibiendo dosis más altas. “Mi médico endocrinólogo me dijo que podía irme a aislar a mi casa sin problemas, yo me fui a mi casa”, explicó.

Antes de recibir el tratamiento con yodo radiactivo, María manifestó que era una persona normal, trabajaba y no tenía ningún problema con la luz, hasta que le detectaron el hipertiroidismo y se sometió al tratamiento.

Sostuvo que su caso es muy extraño, debido a que muchas personas también se someten a ese tipo de tratamientos, pero no tuvieron esa reacción con la luz. Pide que algún especialista le pueda explicar y sugerirle alguna solución.

Dijo que estuvo averiguando y aparentemente tuvo una quemadura por radiación interna y externa en su cuerpo. Exige a la Caja Nacional de Salud (CNS) que le dé una respuesta ya que a tanta insistencia logró que una junta médica tome su caso, pero aún no obtuvo nada.