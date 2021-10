Una vigilia en dos ciudades apoya al alcalde Reyes Villa

Por: H. Ayllón / M. Tedesqui

Una vigilia de más 250 carpas se instaló el miércoles en la plaza 14 de septiembre. Se trata de simpatizantes del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que esperan la decisión judicial que se conocerá hoy, respecto a si se ejecuta una condena de 5 años de prisión en su contra.

Mientras tanto, un grupo de personas afines al alcalde cochabambino viajaron rumbo a Sucre para hacer una vigilia.

El comandante departamental de la Policía chuquisaqueña informó que se redoblará el control en los puntos de ingreso a la ciudad capital para evitar que los manifestantes intenten introducir explosivos. Dijo que se permitirá la movilización, pero pacífica.

Después de su multitudinario cabildo de ayer en apoyo al burgomaestre, los simpatizantes decidieron ponerse en vigilia permanente en la plaza 14 de Septiembre y aguardar el fallo de la Sala Constitucional Segunda de Sucre en el caso Sillar Chico.

“Nosotros estamos aquí para defender nuestro voto, nuestro alcalde y a nuestra ciudad.

No vamos a permitir que el Gobierno de un golpe municipal y que saque a nuestro capitán de la Alcaldía. Somos ciudadanos de diferentes distritos de la ciudad, aquí hay comerciantes, juventud Cochala y otras instituciones que apoyan a nuestra autoridad”, indicó una de las personas que están en la vigilia.

La organización de los simpatizantes va desde una olla común para alimentar a las personas que se encuentran en las distintas carpas, hasta brindar toda la asistencia requerida.

Centenares de personas marcharon la tarde del martes desde distintos puntos de la ciudad y luego se concentraron en la plaza 14 de Septiembre. Reyes Villa decidió no asistir el lunes a la reunión de autoridades, cívicos y de plataformas que se realizó en Santa Cruz, ni tampoco envió a nadie en su representación, como lo hizo su colega de La Paz, Iván Arias. El jueves la justicia emitirá un fallo que definirá si es que el alcalde será sentenciado a cinco años de prisión por el contrato que suscribió como prefecto en 2008, para la construcción de la ruta El Sillar alternativo.

Reyes Villa, expresó ayer su inquietud en torno a la audiencia de la Sala Constitucional, de Sucre, prevista para este jueves, donde la justicia determinará si es inocente o culpable en el proceso que se lleva a cabo en su contra por presunta “conducta anti económica” en la ejecución del tramo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, cuando él era prefecto, reportó el diario cochabambino Opinión.

“Espero que la justicia actúe en derecho, que no reciba presiones. Me informan que Nelson Cox había llegado a Sucre. No sé para qué habrá llegado. Seguramente para hacer su trabajo de presión. Los administradores de justicia van a tener que actuar con la ley, como corresponde y no ir contra todo un pueblo porque lo que quieren hacer es injusto”, denunció ante los medios de comunicación.

Reyes Villa ponderó el apoyo recibido por los manifestantes apostados en la plaza 14 de Septiembre y cuestionó una vez más la naturaleza de estos procedimientos. “Son sentencias políticas, que el pueblo cochabambino no va a aceptar. Miren a la gente que está aquí (en las afueras de la Alcaldía). Han venido voluntariamente”.