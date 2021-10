Universitario de Vinto es el primer clasificado en la Simón Bolívar

Universitario de Vinto demuestra partido a partido que se preparó para pelear por un cupo a la División Profesional. Ayer selló su pase a la tercera fase de la Copa Simón Bolívar, luego de vencer ida (2-0) y vuelta (1-2) a Deportivo Fatic, de El Alto.

El plantel del valle bajo cochabambino venció en la ida por 2-0 a Fatic y sólo necesitaba de un empate para conseguir su boleto. Sin embargo, tal como lo adelantó su director técnico, Marcelo Claros, el equipo no fue a especular con el resultado, sino a buscar una victoria y lo consiguió.

Deportivo Fatic ingresó al campo de juego consciente de que sólo una victoria lo mantenía con la chance de forzar a los penales para seguir con vida.

Inició bien, abrió el marcador a los 30’PT, con el tanto de Maximiliano Martínez, para el 1-0, resultado con el que el cotejo se fue al descanso.

En el segundo tiempo Universitario de Vinto fue el protagonista y buscó el empate por todos los medios. Al final llegó a los 19’ST, con el tanto de Rodrigo Llano.

Fatic buscó desesperado el gol de la victoria, pero dejó huecos que fueron bien aprovechados por la visita y a los 36 Yerco Vallejos anotó el gol del triunfo, para el 1-2 final.

Hoy en Entre Ríos

Esta tarde será el turno del otro club cochabambino, San Antonio de Bulo Bulo, que recibirá en Entre Ríos a Unión Maestranza, desde las 15:30.

Aunque no existe el gol diferencia en esta fase y una victoria por 0-1 de Maestranza, la llave se iría a los penales, San Antonio se ha mostrado sólido en su reducto.

Además, llega al cotejo de hoy con los ánimos elevados tras la victoria por goleada de 1-5 en la ida, en El Alto.

Los otros partidos de hoy son Torre Fuerte vs. Kivón (13:00), Huanuni vs. Rosario Central (15:00), Universitario vs. Bermejo (15:00), 10 de Noviembre vs. Shalon (15:30), García Ágreda vs. Mojocoya (16:00), Libertad vs. Nueva Santa Cruz (16:00) y Vaca Diez vs. Mariscal Sucre (17:00).