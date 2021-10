Valverde: «Que Luis Arce nos diga en la cara que los cruceños somos separatistas»

Ellos le tienen pánico que seamos separatistas, porque no están seguros de su bolivianidad.

Fuente: Carlos Valverde

El discurso de Calvo debe bajar de intensidad, porque no es el pensar del cruceño». ¿Separatismo? Si tanto se habla de ello, ¿no será tiempo de debatirlo? Qué tiene de malo debatirlo todo en una sociedad democrática y abierta. Reto al presidente Luis Arce a que lleve a un referéndum si Bolivia quiere ser socialista, que no lo imponga. Porque no es valiente y dice que los cruceños somos separatistas. Cuál es su miedo de decir en Santa Cruz, que los cruceños son separatistas. Ellos le tienen pánico que seamos separatistas, porque no están seguros de su bolivianidad.

Desafío al presidente que llame un referéndum para preguntar que departamento se quiere ir ¿en qué va a quedar el país?