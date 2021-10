“Vemos falta de atención del Estado; no quieren saber nada de nosotros”

Fuente: El Deber Juan Carlos Fortún

El líder de la marcha de los pueblos originarios de tierras bajas y portavoz del Parlamento Indígena, Marcial Fabricano, hizo un análisis de los 37 días de caminata y los 22 días que se encuentran en Santa Cruz de la Sierra, mientras se encuentran a la espera de reunirse con el presidente Luis Arce Catacora, así como con los representantes del Legislativo y de la Justicia.

_¿Cuál es la evaluación que hace después de 22 días?

Estamos cumpliendo una agenda que nos hemos trazado, donde en cada etapa que vamos quemando vemos una falta de atención del Estado boliviano, que no tiene voluntad y no quiere saber nada de nosotros.

Es un Estado conducido por un poder Ejecutivo discriminador, pero es su manera de ver las cosas. Llevamos caminado 37 días y estamos acá 22, pero eso no quiere decir que nos vamos a cansar porque nuestras reivindicaciones y demandas son justas.

_Ustedes piensan llevar personalmente las invitaciones al presidente y otras autoridades, ¿qué acciones asumirán en caso de que no reciban atención?

No queremos adelantarnos a nada, solo queremos ver qué va a pasar cuando sean recibidas las cartas, porque ahí nos vamos a dar cuenta de la voluntad de las autoridades que han sido elegidas.

Nuestra exigencia ahora, es solamente que nos digan qué es lo que van hacer de nosotros de acá en adelante.

_¿Qué repercusiones internacionales ha tenido la presente movilización?

Una de ellas es que se ha tenido una audiencia con Naciones Unidas para verificar el estado y la pobre situación en la que nos encontramos los ancianitos, niños y madres gestantes que se encuentran ahí, y esto va permeando en la sensibilidad de la comunidad internacional.

Vamos a seguir haciéndolo porque esto merece ser reconocido por el mundo entero, que se sepa cómo está gobernando un régimen que se ha dedicado únicamente a imponer y someter al pueblo boliviano, particularmente a nosotros, los pueblos indígenas de tierras bajas.

_¿Qué lo motiva a seguir de pie a pesar de sus dos recaídas?

Me motiva la vida de los 34 pueblos indígenas que habitan en tres regiones importantes del país, la Amazonia, Oriente y Chaco boliviano. Cómo no me va a motivar eso y dar fuerza para continuar en esta lucha.

Es irrenunciable, porque esta lucha no viene de 37 días, sino que es histórica desde cuando una autoridad nuestra dijo: “Seremos libre bajo nuestro propio mandato y las tierras son nuestras por voluntad de nuestro padre”.

_¿Cuál es el camino qué hay que seguir para unir a las instituciones indígenas?

Ya estamos unidos, solamente los que están encerrados en la Cidob son del Gobierno y le tomo la palabra a lo que dijo el presidente Arce: “Estamos dialogando con nuestra Cidob”, ¿qué se puede entender con eso?, que esa institución es de ellos y no nos representa a nosotros.