Viajero denuncia que le roban por segunda vez al retornar de EEUU

Un viajero, que por seguridad pidió no ser citado, denunció que fue víctima del robo de artículos personales a su arribo a Santa Cruz de un vuelo que llegaba de Miami. El hecho se produjo este martes, tras llegar al aeropuerto de Viru Viru, el hombre recogió su equipaje y se percató de que fue forzado.

“Me robaron unas zapatillas. No es la primera vez que me pasa, la anterior vez me fui a Cuba y a mi retorno me robaron mis perfumes a mí y a mi mujer”, señaló.

El hombre dijo que realizó el checking en Miami “y en ese trayecto en el que dejé y recogí mi maleta abrieron mi equipaje”, explicó.

Agregó que estando en suelo boliviano encontró su maleta forzada y abierta en plena cinta dónde es depositado el equipaje de los viajeros.

“No sé cómo lo hicieron porque mis maletas estaban pesando 23 kilos y medio. Estaban en el fondo, no sé cómo las sacaron”, sostuvo.

El hombre hizo la denuncia en la aerolínea que los transportaba, pero no le dieron razones del robo que sufrió en su equipaje.

“Se portaron bien conmigo. No hubo maltrato por parte de ellos, pero no me dieron ningún tipo de solución”, señaló.

Lamentó esta situación porque no es la primera vez que le pasa esto a él y sus familiares, y pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto para evitar que otras personas sufran el mismo percance.

No es la primera queja de este tipo de delitos. En redes sociales son varias las personas que denuncian lo mismo: el robo de sus pertenencias, e incluso el excesivo control que ejercen los agentes de Aduana y la Policía cuando realizan la revisión de las maletas.

En mayo de este año, varios viajeros se quejaron por las revisiones manuales y el decomiso de sus pertenencias por parte de la Aduana Nacional. Ante esta situación, la entidad determinó ya no revisar el 100% del equipaje de las personas que llegan de vuelos internacionales.