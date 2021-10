Víctima de la masacre de Sacaba: Perdí un ojo, la justicia no es negociable

Fuente: paginasiete.bo

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Hernán Maldonado, una de las víctimas de la masacre de Sacaba (Cochabamba), que llegó marchando desde Caracollo hasta la Sede de Gobierno, contó a Página Siete que en las jornadas luctuosas de 2019 perdió un ojo. El afectado manifestó que lo más importante, más allá del resarcimiento económico, es que se haga justicia y eso no se negocia.

“Lamentablemente he perdido el ojo izquierdo, tengo algunas secuelas y por eso estoy en La Paz. La justicia para mí no es algo negociable, la justicia tiene que actuar. Por eso es la marcha que se ha hecho”, afirmó.

Maldonado, una de las 36 víctimas de Sacaba que se reunió con el Gobierno esta semana, dijo que no estaba de acuerdo con algunos pedidos del pliego que presentaron al Ejecutivo, como la solicitud de una ayuda económica de 50.000 bolivianos.

“No es justo pedir más resarcimientos, porque ya se ha hecho una ayuda humanitaria al grado de invalidez que califica cada uno. Además, hemos firmado el acta de conformidad, no hay por dónde perderse. Y sobre el (pedido de) sueldo de 5.000 bolivianos y los otros 10.000, eso no existe porque no es justo, porque uno tiene que demostrar su capacidad en el trabajo y eso se tiene que valorar”, expresó Maldonado.

El afectado contó que se quedará unos días en La Paz para continuar el tratamiento médico por la pérdida de su ojo izquierdo. Dijo sentirse conforme con la ayuda médica que recibe.