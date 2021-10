Vocero presidencial realiza una evaluación del paro cívico

En vivo

El Vocero Presidencial, Jorge Richter, evalúa la jornada de paro cívico nacional, el cual lo califica como institucional y político, señaló que en la mayoría de las calles hubo libre transitabilidad.

Richter asegura que el Gobierno está dispuesto al diálogo y lamenta que los grupos que convocan a bloqueos pretenden imponer sus condiciones y no se muestran predispuestos a un verdadero diálogo. Desde su punto de vista el paro cívico no tuvo éxito, ya que no fue contundente.

«Hemos tenido un paro de actividades específicas en centro urbanos muy marcados en Santa Cruz, más reducido en Cochabamba, algunas marchas en La Paz con bloqueos menores y en el resto del país que puede haber tenido alguna marcha, como Potosí; el resto del país en tranquilidad”, comentó en conferencia de prensa.