En vivo

El Vocero Presidencial, Jorge Richter, evalúa la jornada de paro cívico nacional, el cual lo califica como político y señala que en la mayoría hubo libre transitabilidad.

Richter asegura que el Gobierno está dispuesto al diálogo y lamenta que los grupos que convocan a bloqueos pretenden imponer sus condiciones y no se muestran predispuestos a un verdadero diálogo. Desde su punto de vista el paro cívico no tuvo éxito, ya que no fue contundente.