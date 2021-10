Wilster tendrá otro bloqueo para no fichar en el 2022

El club Wilstermann ya tiene dos demandas que le impiden inscribir jugadores, hoy se suma un tercer bloqueo por el caso del extécnico Cristian Díaz.

“El plazo ya se venció, sino es hoy (por ayer) sale mañana (por hoy) el escrito a la FIFA, en el que se reclamará que se le impida inscribir jugadores, como indica el reglamento, por tres períodos consecutivos, en tanto no paguen”, explicó Eduardo Martins, abogado del estratega argentino Díaz, que reclama el pago de los sueldos de la temporada 2020.

Pero, además, el panorama podría complicarse más, ya que también se “hará un reclamo a FIFA para que trabe el embargo sobre los ingresos de Wilstermann en Conmebol, si es que los hubiera y que sea destinado al pago de esta resolución”.

Esto quiere decir que si en el mejor de los casos el Aviador recibiera el monto que está esperando como un adelanto por los ingresos de la próxima Copa América y si la FIFA ya hizo caso a este reclamo, el dinero no se depositará a sus cuentas.

Asimismo, la demanda en la FIFA del defensa Ismael Benegas continúa en trámite y está a la espera de la resolución.

Ambas demandas complicarán el panorama de Wilstermann, ya que de momento el club no puede inscribir jugadores hasta que pague las deudas que tiene con el club Tijuana, por el pase del delantero colombiano Humberto Osorio, y por la demanda que instaló Sebastián Doldán, quién no jugó ni un sólo minuto en el plantel.

Sólo para pagar estas dos deudas Wilstermann requiere alrededor de 150 mil dólares, por las multas que se generan en el caso del club Tijuana.

En el caso de Díaz el monto de la demanda sería de alrededor de 120 mil dólares y en el caso de Benegas unos 100 mil dólares.

Son estos montos los que Wilstermann deberá pagar para que la FIFA levante la sanción y pueda sumar refuerzos en el 2022.

Segundo día de paro en Wilster

El plantel profesional de Wilstermann cumplió ayer su segundo día de paro, en exigencia al pago del saldo del sueldo de mayo.

Los jugadores se hicieron presentes en el complejo de la laguna Alalay, pero después de unos minutos en el camarín abandonaron el lugar.

Hasta el cierre de esta edición la dirigencia aún no pudo cumplir con el pago del 50% del sueldo de mayo. El plantel fue convocado al entrenamiento para hoy por la tarde, aunque los jugadores mantienen su postura de que no trabajarán si no hay pago.