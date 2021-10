Tras la victoria 4-1 sobre San José, el DT de Bolívar Antonio Carlos Zago apunta que su equipo sea más intenso en el campo de juego, en el balance considera que sus dirigidos deben mejorar en ese aspecto porque es la base de su juego.

El brasileño recalcó que en el primer tiempo ante los Santos a la Academia le faltó vigor y espera que se supere ese percance para el siguiente partido con Real Santa Cruz.

“El primer tiempo estábamos con la intensidad baja eso me molestó un poco hablé con los jugadores lo importante es mantener la intensidad porque nuestro equipo no sabe jugar si no es con intensidad”, advirtió Zago.

En los partidos anteriores al receso el celeste mostró una dinámica en su funcionamiento e imprimó velocidad en la traslación de pelota hacia el arco contrario, el propósito del técnico es recuperar esa virtud en los siguientes encuentros del torneo.

Un ejemplo fue el choque con Aurora en La Paz, en el que Bolívar logró llegar a portería rival en menos de 10 segundos luego de recuperar la pelota, incluso desde su propia zona defensiva.

Próximo rival

Ahora Bolívar solo piensa en Real Santa Cruz, su próximo escollo en el certamen. Visitará la urbe cruceña el domingo por la fecha 23 (19.30) y la convicción en los celestes es lograr los tres puntos para seguir en pelea por los primeros lugares.

Aunque falta saber si los futbolistas profesionales se presentarán a jugar o los clubes alinearán a sus juveniles debido al lío entre la Federación Sindical de Futbolistas Agremiados de Bolivia (FABOL) y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Zago resalta que su plantel es uno de los más efectivos de la competición y quiere a seguir por ese camino.

“Estoy contento con la producción de goles, somos el segundo equipo con más goles en la competición y vamos a seguir trabajando e intentar mejorar, esperamos ganar el próximo partido que será muy importante para nosotros”, agregó el estratega.

Contra San José la Academia dio descanso a varios de sus elementos con el fin de que soporten el trajín de cotejos que se vienen antes del próximo parón. Jugará tres encuentros en ocho días. Primero visita al merengue en la capital oriental, el jueves recibe a Nacional y el siguiente domingo enfrentará a Oriente Petrolero de visitante.

Rubén Cordano, César Martins, Roberto Carlos Fernández y Erwin Saavedra no jugaron el martes, aunque este último por estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

“Algunos jugadores descansaron para que puedan soportar lo que viene ahora hay que pensar en el domingo y traer para casa los tres puntos”, finalizó Zago.

LOS DATOS

TRABAJO. Este miércoles por la tarde Bolívar volvió a las labores, el primer plantel realizó una sesión de reactivación y labores livianas.

VIAJE. De acuerdo con la planificación, el sábado al finalizar la tarde tiene previsto viajar a Santa Cruz para el choque del domingo.