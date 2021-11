100 días de Pedro Castillo: Cuánto se ha avanzado en su gobierno en temas de salud

Foto: Composición

Por: Valeria Delgado Zela | @valmardela

Este 5 de noviembre se cumplen 100 días de la gestión de Pedro Castillo. En lo que se refiere al sector Salud, la vacunación ha sido un tema crucial que tuvo prioridad en los primeros meses del gobierno. Pero la gestión de Hernando Cevallos tiene mucho más por resolver.

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

“ La vacunación viene desarrollándose a buen ritmo . Este último trimestre ya estaba previsto desde el principio, [la llegada] de una gran cantidad de dosis de vacuna, de manera que una parte del problema está resuelto. La única preocupación del ministerio es procurar su rápida y adecuada administración”, precisó a Infobae la doctora Flor de María Philipps, exjefa de Susalud y directora del MBA en salud de la UPC.

Para el 5 de noviembre se programó el inicio de la vacunación de los adolescentes a partir de 12 años, pero esto no se aleja de lo planteado por el gobierno anterior de Francisco Sagasti. Durante una conferencia de prensa, la exministra Violeta Bermúdez presentó un cronograma de vacunación que preveía la vacunación de este rango de edad a partir de octubre y esto efectivamente se dio, con el inicio de la vacunación a personas entre 18 y 21 años desde el 11 de octubre.

También se han efectuado diversas estrategias de vacunación para llegar a la población de diversas edades. Algunas son el Vacunatón, Vacunafest, ‘Vamos a tu encuentro ¡Vacúnate ya!’, la vacunación en los paraderos del Metropolitano y universidades, como la UNMSM. Todas apuntaron a reducir el número de rezagados y acortar las brechas.

“Hay miles de personas en los segmentos de más de 60 años, de 40 a 60, incluso de 30 a 40 años [que no han recibido su segunda dosis]. Por la razón que sea, es obligación del ministerio buscar a estas personas”, señala Philipps.

La prioridad en vacunación del ministerio es vacunar a toda la población con ambas dosis, y esto significaría que el 75% de los peruanos tengan sus dos dosis.

Por otro lado, el suministro de la tercera dosis, con el personal de salud como prioridad, se habría tomado en el momento necesario, cuando la evidencia científica avalaba su administración.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES EN EL MINISTERIO DE SALUD

Hernando Cevallos es el titular del Ministerio de Salud (Minsa) y las personas que lo rodean son cruciales para la toma de decisiones. En este sentido, la Dra. Philips sostiene que el ministro “está haciendo lo mejor que puede”, pero lamenta que no se haya convocado a ciertos profesionales de mucha trayectoria en el sector.

“Hay muchas personas con muchísimas capacidades, además de experiencia demostrada, que no dudo de que tendrían interés en colaborar para sacar al país adelante. Me parece que no han sido convocadas”, dice. El tema es “no persistir en el error”, agrega.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Este 4 de noviembre hubo un cambio en los protocolos de bioseguridad. Se pasó de tener el uso obligatorio de doble mascarilla, protector facial, y la medición de temperatura y limpieza de zapatos en centros comerciales a solo persistir en el uso obligatorio de las mascarillas.

“La pandemia nos ha querido robar la vida, y hay que recuperarla. No se puede perder la prudencia, pero tampoco se puede condenar a la sociedad”, menciona la doctora Philipps.

En cuanto a los Niveles de Alerta y toques de queda, solo Chanchamayo, Chincha y Sullana se encuentran en el nivel Alto, con un toque de queda desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. Las demás regiones están en el nivel Moderado y tienen uno de dos horas (de 2 a 4 a.m.).

“Es cierto que (el toque de queda de 2 a 4 a.m.) parecería que no es muy útil, pero si lo es para las actividades nocturnas vinculadas a diversión. El riesgo todavía existe. La vacuna no va a evitar que te enfermes, lo que va a evitar es que te agraves o que termines en la Unidad de Cuidados Intensivos o que te mueras. (…) La primera responsabilidad del ministerio es controlar el riesgo”, dijo Philipps.

Foto: EFE/Paolo Aguilar

VER MÁS ALLÁ DE LA VACUNACIÓN

De momento, la vacunación y lucha contra la pandemia son temas prioritarios en la agenda del ministro; pero no puede ser el único. Preocuparía que no se haya considerado más, pese a que el sector Salud es uno lleno de espacios para reformas.

Flor de María Philipps menciona 9 temas relevantes , presentes desde antes de la pandemia, que deberían estar en agenda.

1. Definir el rol del ministerio como rector o prestador de servicios. El Minsa define políticas públicas, regula, supervisa, controla y hace la rendición de cuentas. Tener bajo su responsabilidad la prestación asistencial de Lima dificulta las posibilidades de crecer.

2. Aseguramiento y cobertura universal de salud: existe claridad en la política pública (por la Ley 29344 y Decreto 017), pero la restricción se presenta al momento de decidir dónde pueden atenderse los asegurados. Queda pendiente hacer una revisión de las normas y hacer un análisis regulatorio.

3. Compra venta de prestaciones entre aseguradores: resolver la fragmentación en el sistema de salud para que los asegurados puedan ir establecimientos de salud que atenderán efectivamente sus necesidades.

4. Transformación digital en el sector.

5. Convertir al Seguro Integral de Salud (SIS) en un verdadero asegurador: repensar su rol y darle el espacio para que crezca.

6. Trabajar las bases de datos: alentar la producción de un sistema informativo que permita hacer análisis, tomar decisiones y generar conocimientos sobre la realidad en el sector.

7. Definir qué hacer con las enfermedades de alto costo y enfermedades huérfanas.

8. Construir un primer nivel de atención resolutivo y que pueda contener la demanda.

9. Reforzar el sistema de monitoreo y supervisión en la protección de los derechos en salud de las personas: comprender el rol de Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) y fortalecer la fiscalización de los servicios de salud.