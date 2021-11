more

“Está totalmente identificado, no vamos a ir contra algo que es lógico, él se reconoce como tal”, afirmó el jurista.

El abogado César Cardona, que defiende a tres de los involucrados en el caso Las Londras, reconoció que uno de sus clientes aparece en el video que logró registrar la violenta emboscada protagonizada por un grupo armado personas en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz.

“Sí, o sea está totalmente identificado, no vamos a ir contra algo que es lógico, él se reconoce como tal”, dijo el jurista cuando, en una entrevista con Red Uno, fue consultado si su defendido, identificado como Paulino C., es la persona que aparece en el video y apunta con su arma a un camarógrafo.

Sin embargo, según el abogado, sus clientes reaccionaron de manera violenta porque, primero, no sabían quiénes estaban en el lugar y, segundo, momentos antes ya habían sufrido una agresión de parte de otras personas armadas.

El 28 de octubre, varios periodistas, policías y otros civiles fueron emboscados, retenidos y sometidos a una serie de hechos de violencia, durante al menos siete horas, por un grupo armado de presuntos avasalladores en un predio denominado Las Londras, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz.

Desde entonces, pese a la insistencia de las víctimas, no se lograba aprehender a ningún responsable del hecho; sin embargo, la mañana del miércoles finalmente se logró capturar a uno de los presuntos involucrados, identificado como Ever Sixto C. S., en un predio ubicado a más de 20 kilómetros de San Julián.

Durante ese operativo de captura, también se intentó detener a Paulino C., pero esta persona logró huir de forma violenta e incluso realizó disparos, aunque horas después se presentó en la Policía de San Julián acompañado por un grupo de personas y no fue aprehendido.

Pero su abogado aseguró que se volverá a presentar en la Policía de San Julián para dar su versión sobre lo ocurrido en Las Londras.

