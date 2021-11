Alcalde de Trinidad “No hay nada extraordinario en la ley 1407”

El alcalde de Trinidad, Cristian Cámara, manifestó que no ve nada extraordinario en la ley 1407, que en criterio de muchas autoridades municipales implica una amenaza para la autonomía municipal.

“Yo me siento muy satisfecho con que los alcaldes busquen interiorizarse de la ley, porque veía mucha ausencia de conocimiento entre la sociedad. Me puse a analizar la ley con expertos, yo sé que hay muchas autoridades nuevas y quizá les hicieron entrar temor. No hay nada extraordinario en la ley 1407”, afirmó.

La autoridad dijo que la norma es como anillo al dedo para Trinidad. “El plan de desarrollo social es un instrumento de planificación nacional. No es primer año. Todos los quinquenios siempre se espera un plan de desarrollo, quizá para algunos es novedoso y le están diciendo qué es lo que tiene que hacer”, dijo.

Fuente: https://asuntoscentrales.com/