Alcaldía cruceña cuestiona que el federalismo sea impulsado por Camacho

La Alcaldía cree que la propuesta de federalismo que lanzó hace unos días el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho no tiene futuro porque no nace de la sociedad civil. Se advirtió que no apoyan la propuesta.

“No va a tener ningún apoyo municipal la propuesta de Luis Fernando Camacho”, manifestó José Luis Santistevan, secretario de Autonomías de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

La autoridad municipal señaló que es preocupante la forma cómo se está presentando el federalismo y considera que por ello “tiene poca vida”.

“Porque lo presenta un político, desde la arena política, entonces es muy difícil”, sostuvo Santistevan.

El secretario municipal señaló que las autonomías están vigentes en el país porque nacieron desde la sociedad civil, representada por el Comité Cívico.

“Fue una cosa distinta, tenía estructura social, transportistas, gremialistas, movimientos sociales, indígenas, campesinos. Esto (propuesta de federalismo) no tiene nada”, manifestó.

La autoridad manifestó que el federalismo es un tema muy importante para la vida de los bolivianos y transforma la forma del Estado unitario autonómico descentralizado a uno federal.

“Se necesita el procedimiento de reforma total de la Constitución, no hay otra forma con la Asamblea Constituyente y después un referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional”, manifestó Santistevan.