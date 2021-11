Analistas: En un año la oposición actuó «bajo la agenda del MAS»

Punto de vista

Lourdes Millares, exdiputada de UD

“Los opositores pierden fuerza”

La inexperiencia política de la oposición ha jugado a favor del Movimiento Al Socialismo y en contra de los intereses del electorado al que ellos representan. El MAS, por su parte, ha sabido jugar muy bien con la agenda legislativa, ha sabido consolidar proyectos de ley que estaban pendientes de tratamiento.

Hay serias contradicciones en la oposición, el hecho que Andrea Barrientos diga que tiene mayor afinidad con el MAS es algo que no vamos a olvidar. No hay un lineamiento político ni ideológico; por tanto, no sabemos cuántos opositores más comparten este tipo de pensamiento.

No entendemos por qué los parlamentarios no van a sesionar cuando ya están vacunados. Sesionar de manera virtual les quita fuerza en el debate y además muestra que muchos de ellos ni siquiera asisten a sus oficinas para coordinar acciones.

La oposición está subestimando al MAS y creo que no tiene una lectura adecuada de su capacidad de acción política y merma las herramientas para representar los intereses de parte de la población que no coincide con el MAS. Le permiten cumplir sus objetivos.