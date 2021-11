Aprehenden en Beni a exgerenta de EBA por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes

Luego de darse a conocer la imputación contra la expresidenta Jeanine Añez, la exgerenta de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) Karina Leyva fue aprehendida este viernes dentro por presuntas irregularidades dentro de sus funciones en 2020.

La aprehensión se dio cerca de as 10.00 por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Trinidad en cumplimiento a una orden de mandamiento de aprehensión emanado por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de Riberalta

“Ella ha sido aprehendida en Trinidad y posteriormente en horas 14.00 ha sido conducida a vía aérea hasta Riberalta, hasta el Juzgado de Instrucción en lo Penal de donde ha sido emanado el mandamiento de aprehensión”, informó a ERBOL el director nacional de la FELCC, coronel Alberto Aguilar.

En mayo de 2020, Leiva fue designada gerente de EBA, sin haber cumplido con los requisitos como la falta de un título académico, según la denuncia. Los delitos que pesan contra la exfuncionaria son peculado e incumplimiento de deberes.

Carolina Ribera, hija de la exmandataria, negó a este medio que la exgerente de EBA tenga algún parentesco con su madre o su familia. “No es familiar, ahora me estoy enterando por las noticias; no tenemos ningún tipo de parentesco con ella, no es nuestra familiar”, insistió.

Informes de auditoría del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural revelaron que Leiva también creó cargos ejecutivos innecesarios en la pandemia, lo que ocasionó un daño económico al Estado por más de Bs 113.000.