Arias: Las propuestas de La Paz contra el Covid-19 no fueron tomadas en cuenta por el Gobierno

Fuente: Página Siete

El alcalde de La Paz, Iván Arias, afirmó este domingo que son varias las propuestas que fueron presentadas al ministro de Salud, Jeyson Auza, en la reunión nacional del jueves, pero que ninguna fue considerada. A la cita estaban convocadas diferentes autoridades subnacionales y tenía por objeto trazar una línea conjunta en la lucha contra la Covid-19.

“Yo he propuesto que se amplíe la vacunación de la tercera dosis por más tiempo, hemos propuesto que se empiece a vacunar a personas de cinco a 15 años, que hagamos campañas conjuntas, pero nada de eso se ha discutido”, dijo Arias, en radio Panamericana.

El burgomaestre manifestó que acudió a la reunión “con alegría”, pero que, a pesar de las propuestas planteadas por la Alcaldía de La Paz, no se trató ningún plan conjunto. “Ellos solo han presentado su plan y no hemos discutido un plan (nacional)”, explicó el alcalde, quien recordó que la lucha contra la pandemia “es una acción colectiva, una acción conjunta, articulada y no solamente desde mi punto de vista”.

“Hemos pedido que se controlen aeropuertos, en terminales de buses, para hacer transacciones (en los bancos) que se exija la vacunación, ninguna de esas ideas ha sido asumida ni tomada en cuenta; entonces claro, está dejando a la libertad y lo único que hace el ministro (Auza) es acusarnos y echar la culpa cuando nosotros le habíamos propuesto”, agregó.

Ante la pregunta de si insistirá en que las propuestas de La Paz sean escuchadas por el Gobierno, Arias respondió: “Yo creo que los padres son los que van a empezar a exigir aquello; en las varias reuniones que hemos tenido, han pedido, nos han aplaudido, ahora que vamos entregar la canasta escolar me imagino que también va a ser un pedido”.