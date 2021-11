BancoSol busca convertir al dinero en motor de una economía circular

BancoSol es la única entidad financiera boliviana que es miembro de la Alianza Global de la Banca con Valores (GABV) que este año se enfoca en el cambio climático.

Noviembtre, 2021.- La entidad financiera BancoSol forma parte de la campaña que impulsa la Alianza Global para la Banca con Valores (GABV) que busca fomentar el uso consciente del dinero como catalizador de un cambio positivo, arraigado y duradero.

Esta actividad se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Banca con Valores, que se conmemora el 3 de noviembre. La campaña, en su octava edición, cuenta con 67 miembros a nivel internacional, entre ellas, BancoSol de Bolivia.

“Para nosotros es grato ser parte de esta campaña de cooperación internacional que busca plantear una solución más a la emergencia climática que vivimos actualmente, fomentando el uso consciente del dinero en estos tiempos de crisis social y ambiental”, señala el comunicado de la entidad financiera.

El enfoque de la actividad coincide con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realiza del 1 al 12 de noviembre en Glasgow, Reino Unido.

Investigaciones lideradas por la GABV, mostraron que el dinero se utiliza con demasiada frecuencia para maximizar exclusivamente el beneficio económico, apoyando acciones que ignoran la salud social y ambiental. Por ese motivo, y a través de la iniciativa, busca utilizar este papel con valor monetario como motor de economía circular y beneficiosa para la gente y generar un equilibrio ambiental.

“Es momento de cambiar varios hábitos que tenemos, especialmente, como instituciones. Somos parte del problema, pero también podemos ser una solución más dentro de nuestros campos para preservar el planeta”, expresa BancoSol.

“Cierra el ciclo con Banca con Valores (Closet he loop with Banking on Values)” es el lema de la campaña para mostrar la labor que están cumpliendo las organizaciones financieras basadas en valores y que buscan generar un cambio sistémico.

Para saber más sobre esta campaña, puedes ingresar a www.bankingonvaluesday.com.