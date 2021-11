Bartolinas dicen que no permitirán que se abroguen más leyes

Fuente: paginasiete.bo

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa anunció que no permitirá que se abroguen más leyes que atenten contra el “modelo económico productivo” impulsado por el presidente Luis Arce. La organización aseguró que garantizará la estabilidad política y, en consecuencia, la estabilidad económica.

“Aquí no se pueden abrogar más leyes, las leyes ya están en vigencia. Las leyes no afectaron, que no busquen pretextos. Ahora, si siguen insistiendo (en abrogar leyes) tienen que ser encarcelados por el delito de sedición, que no digan después que hay persecución política”, indicó la ejecutiva de las bartolinas, Flora Aguilar.

La dirigente aludió a las protestas que impulsaron gremiales y cívicos en diferentes regiones para pedir la abrogación de la Ley 1386. “Su objetivo es desestabilizar al gobierno, hacer golpe de Estado. Por eso nosotros como organizaciones sociales, hoy más que nunca unidos, vamos a defender. Hemos estado activas en la defensa de nuestro gobierno”, dijo.

Aguilar recordó que los sectores que respaldan al Movimiento Al Socialismo (MAS) participarán en una marcha que partirá desde Caracollo y se dirigirá a la sede de gobierno con el fin de respaldar la administración del presidente Arce.

La dirigente aseguró que las organizaciones sociales garantizarán “la estabilidad política y económica» del país.

«Con esa estabilidad económica se dará las necesidades a los diferentes sectores, como lo ha hecho en los 14 años, lo que no han hecho en 180 años (Sic.)”.

La pasada semana, el MAS informó que los militantes del partido y sectores afines marcharán desde Caracollo hasta La Paz para «defender» al presidente Luis Arce de lo que han calificado como un «intento» de desestabilizar al Gobierno. En ese contexto, apuntaron a los opositores.