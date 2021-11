Bolsonaro da la bienvenida a la idea de que el Mundial de fútbol sea cada 2 años, destacando que eso «apoyaría a la economía»

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió este miércoles en Сatar con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, donde apoyó la idea de que el Mundial se dispute cada dos años, destacando que eso «apoyaría a la economía».

«Cuatro años es quizás un poco largo», dijo el líder brasileño, subrayando que es su opinión personal, «como aficionado». Precisó que la posición oficial de su país sobre el tema será anunciada por la Confederación Brasileña de Fútbol.

La reunión tuvo lugar durante la visita al Lusail, que está en la fase final de construcción y será el principal estadio del Mundial Catar 2022. Anteriormente, el presidente de la FIFA también se pronunció sobre las ventajas de celebrar la Copa Mundial cada dos años.

Presidents Infantino and Bolsonaro note significant progress in Qatar preparations

FIFA President and President of Brazil meet at Lusail Stadium, where the FIFA World Cup Qatar 2022™ final will be held

👉 https://t.co/6oIK3Rsilc pic.twitter.com/2ZZPQJCeVd

