Calvo confirma que se mantiene el paro y llama a los movilizados a resistir

El líder del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, informó la noche de este lunes que Santa Cruz ingresa a su noveno día de paro multisectorial.

“Nosotros podríamos haber levantado el paro, pero el pueblo boliviano ha despertado y está pidiendo la abrogación total del paquete de leyes. Tenemos que resistir, nos estamos jugando nuestra última carta de libertad y democracia”, dijo Calvo en un recorrido por la Villa Primero de Mayo.

Luego, en su discurso en la plaza principal de la ciudadela dijo que Santa Cruz está demostrando la fortaleza y que somos un espejo que reflejamos al resto de Bolivia y el país está comenzando a despertar porque hay otros departamentos que hoy han comenzado a tomar medidas importantes.

«Nosotros no queremos tumbar a nadie, queremos que nos respeten, que nos den el derecho de darle un nuevo futuro a esos niños, queremos comer todos los días, queremos que nuestros bienes no queden en manos del estado, así sean mucho o poco, es esfuerzo de nuestro trabajo», expresó el líder cívico.

Y agregó: «los seis días de paro dieron su fruto (porque se consiguió que el Gobierno acceda a abrogar la Ley), pero nosotros no le creemos, seguimos esperando, queremos otra ley que abrogue esa ley, queremos que esté en la gaceta, queremos que no nos tomen el pelo».

Llamó a los movilizados a no aflojar y resistir. «Hay gente inconsciente, que no está pensando en el fututo, pero yo prefiero pasar hambre un día, dos, tres, que no tener qué llevarle a mis hijos en el futuro… por eso les pido que mantengan, que hagan un esfuerzo, que saquen esa fuerza de donde no hay, pero dejemos una Bolivia libre, que viva en democracia, que no nos metan la mano al bolsillo y que el esfuerzo de nuestra vida lo disfrute nuestra herencia, que son los hijos».

Los sectores

Sectores como los gremialistas mantienen su estado de emergencia hasta que se formalice la abrogación de la Ley 1386, pero otros como el transporte en Santa Cruz espera retornar a sus actividades paulatinamente desde el martes.

El dirigente de los gremiales, Francisco Figueroa, aseguró que se suspenderá el paro y bloqueos una vez sea abrogada la Ley 1386.

Esta jornada, asociaciones de gremiales de 10 sectores en el Mercado Antiguo Abasto protestaron pidiendo que se les garantice salir a sus puestos de trabajo.

Esta tarde gremialistas afines al MAS resolvieron realizar un cabildo en rechazo al paro cívico para el miércoles en el Obelisco de Plan Tres Mil.

Juan Carlos García, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, organización afín al partido de Gobierno, señaló que el sector gremial sigue en emergencia y pide que se garantice el derecho al trabajo y a la libre circulación, ya que «cada día vendido, cada día comido».

Por otro lado, el transporte cruceño espera retornar a sus actividades paulatinamente desde este martes, siempre y cuando se abrogue la Ley 1386. Así lo reflejó el voto resolutivo de la Federación de Transportistas 16 de Noviembre, cuyos integrantes se reunieron en la presente jornada para establecer que, desde este martes 16 de noviembre, se prevé el retorno del servicio en el departamento de Santa Cruz.

Bismark Daza confirmó que una vez promulgada la ley de abrogación de la polémica norma 1386, «que atentaba contra la familia transportista», no hay motivos para continuar con el parón de actividades, según se definió en el ampliado celebrado este lunes.

A pesar de esto, los micreros prefieren tener mucha cautela y su posición es reactivar el servicio público siempre y cuando no haya bloqueos en las calles.