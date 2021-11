CC advierte con acudir a instancias internacionales si no se institucionaliza la Defensoría del Pueblo

La alianza Comunidad Ciudadana (CC) advirtió con iniciar acciones legales en caso de que no se tenga una respuesta a los pedidos e incluso una resolución judicial que exhorta a la elección de la nueva autoridad de la Defensoría del Pueblo con el fin de institucional ese cargo.

El senador de esa fuerza política de oposición Santiago Ticona cuestionó hasta el momento no se haya tenido una respuesta de parte del vicepresidente David Choquehuanca para emitir la convocatoria de la autoridad defensorial en el Legislativo.

Ticona informó que junto a otros legisladores de su partido enviaron una carta al presidente del Legislativo solicitando una audiencia para coordinar el proceso de selección de la nueva autoridad y que de no tener una respuesta, advirtió con acciones legales.

“De no hacerlo, nos faculta poder llegar a instancias de carácter internacional, tenemos la suficiente argumentación para demostrar que al Gobierno no le interesa la institucionalidad, no le interesa tener un Defensor el Pueblo imparcial y objetivo en su accionar”, sostuvo.

Hasta el momento la Defensoría del Pueblo cuenta con el interinato de Nadia Cruz desde enero de 2019, tras la renuncia de David Tezanos Pinto.

Fuente: erbol.com.bo