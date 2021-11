Centro ‘Centinela’ de Trinidad vuelve a recibir pacientes con Covid-19

El director del Centro Centinela, Jesús Yumacales, informó eque se tiene dos pacientes internados por complicaciones de coronavirus, derivados a Trinidad desde las provincias del Beni, los cuales se recuperan favorablemente para ser dados de alta.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

“Estamos atendiendo las emergencias y las patologías que hay en Trinidad, estamos funcionando como un centro de atención las 24 horas”, indicó.

Asimismo, se brinda el servicio de consulta externa en la mañana y en la tarde, laboratorios clínicos, ecografía, rayos X, internación, atención de casos confirmados y sospechosos de COVID-19.

De acuerdo al criterio médico, los pacientes con esa enfermedad son internados cuando es necesario para hacerle un seguimiento, de lo contrario se da un tratamiento ambulatorio.

“Actualmente tenemos internados dos pacientes de provincias, uno de Reyes y el otro de Santa Rosa, los cuales llegaron con antígeno nasal positivo”, dijo.

En ese centro con capacidad para 45 camas trabajan 10 médicos, 13 enfermeras que hacen turnos. Expresó su confianza que en la cuarta ola de la pandemia no se sature ese establecimiento, como en el mes de mayo, cuando tuvieron 64 pacientes internados por complicaciones.

Yumacales, afirmó que es importante que la población se haga vacunar, porque los dos pacientes que se encuentran internados fueron inmunizados y eso ayuda a su recuperación rápida.

“Se invita a que la gente asista a los puntos de vacunación para ayudar al cuerpo a recuperarse más rápido; una persona que no está vacunada tiene 11 veces más riesgos de padecer una enfermedad grave”, alertó.

Afirmó que se dispone de los insumos de bioseguridad y medicamentos dotados por la comuna, pero se espera que no haya incremento de casos como en las anteriores olas.

Un promedio de 50 personas reciben atención diaria en esas instalaciones donde también funciona el Centro de Salud “30 de Julio”.

Recomendó a la población no relajarse porque se observa que no usan las medidas de bioseguridad, las personas no usan el barbijo y alcohol para desinfectarse las manos.

“Se entiende que hay que salir a trabajar, pero si uno utiliza las medidas de bioseguridad, el riesgo de enfermarse es mínimo”, aseguró.

La carpa que se instaló durante el pico alto de la pandemia desapareció en las afueras de ese centro y se realizan los trabajos para asfaltar esa vía. Las autoridades departamentales llaman con frecuencia a hacerse vacunar porque se tiene la cantidad suficiente del biológico.