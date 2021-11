Choquehuanca y Arce llaman a sus bases a organizarse y levantarse en defensa del Gobierno

Choquehuanca dijo que están en emergencia e instó a las organizaciones a reunirse en asambleas o cabildos para «mostrarse». Arce dijo que la abrogación de la Ley 1386 es un «pretexto» de la oposición.

El presidente y vicepresidente del Estado. Foto: Twitter Arce

La Paz, 10 de noviembre (ANF).- El presidente y vicepresidente del Estado, Luis Arce y David Choquehuanca, descartaron la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas; optaron por convocar a sus bases a organizarse y levantarse en defensa del Gobierno legítimamente electo.

En el ampliado de las 20 provincias del departamento de La Paz, el segundo hombre del Estado lanzó el llamado, en una coyuntura marcada por un paro indefinido y movilizaciones en contra de varias leyes, en particular en rechazo a la Ley 1386. “Estamos en emergencia, tantas cosas están pasando”, afirmó Choquehuanca.

“Nos mostraremos las provincias, vamos por sectores, invitaremos a los maestros rurales. Esta mañana nos hemos organizado y tenemos que levantarnos en todo el país. Se van a levantar en Oruro para defender la democracia, los recursos naturales, para defender a nuestro gobierno legítimamente elegido”, dijo la autoridad en su discurso.

A su turno, el presidente Luis Arce instó a organizarse, pidió al auditorio a reflexionar sobre lo que está pasando en el país “porque los vamos a necesitar”.

“Aquí hay que organizarnos, nosotros no vamos a permitir -como ustedes dijeron- que pase como el 2019. Y no solamente en el departamento (de La Paz), es en los nueve departamentos que los hermanos están decididos para defender (el proceso de cambio). Vamos a defender el proceso porque les ganamos en las urnas. Lo que no ganaron en las urnas quieren arrancarnos con sus movilizaciones, pagando, pagando a la gente”, sostuvo Arce.

En relación a la demanda de abrogación de la Ley 1386, dijo que solo es un “pretexto” de la derecha. “Mañana derogamos esa ley, van a buscar otra ley hasta la Constitución, todo van a cuestionar. No es un tema que realmente les preocupa”, señaló.

Insistió que las dudas e inquietudes de la oposición “no son reales” y que cuando se ha socializado los alcances de la norma entre los gremiales y transportistas “los hermanos se quedan tranquilos”.

Acusó a la oposición de “engañar” y “mentir” porque no tienen argumentos y que lo único que buscan “es la impunidad de lo que ha pasado el 2019 con el golpe de Estado, es lo único que quiere y para eso buscan pretextos”.

Choquehunaca, también instó a que se reúnan en cabildos, asambleas, concentraciones. Los de La Paz nos mostraremos el 14 (…), el domingo un cabildo, una asamblea, una concentración grande, hermanos. Nosotros también nos vamos a reunir, ustedes también reúnanse”, exhortó.

El primer mandatario respondió a las demandas de las 20 provincias, dijo que serán atendidas, en algunos casos pidió paciencia, comprometió apoyar en su sede sindical, dijo que no tienen vagonetas Toyota Hilux, pero sí vehículos pequeños que el Gobierno con gusto les hará la transferencia.

El Gobierno enfrenta un paro indefinido con manifestaciones, cabildos y marchas, con el objetivo de que abrogue la Ley 1386. Los gremiales, transportistas, cívicos y otras organizaciones sociales y sindicales anunciaron que continuarán con sus medidas de presión.

//NVG//

Fuente: noticiasfides.com