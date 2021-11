En Icla, municipio famoso por su incomparable maní, esperan tener pronto una planta procesadora tal como se comprometió el Gobierno.



Chuquisaca es el tercer mayor productor de maní en el país



Chuquisaca es el tercer departamento productor de trigo en el país y aspira a tener una planta procesadora en un futuro próximo tal como se comprometió recientemente el presidente Luis Arce.

El departamento alcanzó su mayor producción de esta legumbre en la gestión agrícola 2018-2019, cuando superó las 6.000 toneladas.

Hasta entonces, mantuvo una tendencia ascendente de producción por encima de las 4.000 toneladas desde la campaña 2010-2011.

Sin embargo, el crecimiento sostenido que parecía no detenerse tuvo un retroceso en la gestión 2019-2020, cuando la producción no pudo superar las 5.200 toneladas, es decir, se obtuvo 800 toneladas menos que el récord de 2018-2019.

Una de las causas para esta interrupción en la expansión del maní se puede deber a las riadas y las plagas.

Eso ocurrió al menos en Icla, municipio famoso por su incomparable maní.

“Hemos debido perder unas 30 hectáreas en Uyuni, Taygata, Soroma y Sumala, que son cuatro comunidades que están a orillas del río Pilcomayo”, dijo el director municipal de Desarrollo Productivo, Carlos Mamani.

El funcionario sostuvo que a pesar de la afectación que sufrieron, el municipio todavía se caracteriza por la producción de maní.

Mencionó que actualmente cada familia cuenta con cuarta hectárea o media hectárea para cultivar esta legumbre.

“Claro que como municipio les apoyamos en todo lo que es asistencia técnica, control de plagas y enfermedades y a las comunidades que son afectadas por riadas, en coordinación con la Gobernación se hace lo que es la construcción de muros de contención, gaviones”, remarcó.

Añadió que para el próximo año inscribieron recursos destinados al Programa Fortalecimiento a la Producción, que incluye también al maní.

Este programa implica, en otros aspectos, el mejoramiento de suelos, metiendo arena a cada parcela afectada por las riadas en la zona del valle.

“De esta manera esperamos mejorar la producción y seguir siendo un municipio característico del maní”, resaltó Mamani.

Allá, la Alcaldía de Icla trabaja con 150 familias productoras de las comunidades Choromomo, Churumatas, Uyuni, Taygata, Sorata y Sumala.

Y una de sus aspiraciones es contar con una planta de aceite y derivados de maní, en lo cual vienen trabajando con el Gobierno central.

Esta obra incluso es de conocimiento del propio presidente Luis Arce, quien en octubre pasado, durante la Cumbre Departamental por la Reactivación Económica y Productiva realizada en Sucre, anunció que “pronto” entregará el proyecto listo para la construcción de esta planta en Icla.

Al respecto, el alcalde de Icla, Ariel Galarza, dijo que “evidentemente el Presidente del Estado tiene la buena intención de implementar o construir una planta procesadora de maní para poder sacar sus derivados, como el tema del aceite, pero todavía no está definido dónde va a ser”.

“Las veces que vino a Sucre o cuando nos fue a visitar a Icla le hemos invitado tostado de maní y eso le ha encantado y, por ello, también tiene esa predisposición y esa inquietud de poder implementar”, recordó el burgomaestre.

INVERSIÓN MILLONARIA

En Chuquisaca la producción del maní recibió un fuerte impulso de Bs 28 millones, monto con el que la Gobernación encaró un proyecto quinquenal en nueve municipios desde 2013. Para entonces se tenía una producción de 2.000 toneladas al año y se esperaba alcanzar el doble, concluida la ejecución de ese plan.

Actualmente, la producción anual de maní está por encima de las 5.000 toneladas.

En la campaña 2019-2020, Chuquisaca produjo 5.125 toneladas de maní y alcanzó un rendimiento de 13 quintales por hectárea.

Bolivia registra récord de exportación de maní

La exportación del maní boliviano marcó un récord en los primeros seis meses de este año, con la venta de 8.000 toneladas (t) por un valor de 7,6 millones de dólares.

El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, detalló que, entre enero y junio de este año, la venta del producto se incrementó en un 27% en términos de valor y 19% en volumen, en relación a similar periodo de 2020.

Según datos publicados por la autoridad en su cuenta de Twitter, las exportaciones del maní boliviano tuvieron un comportamiento dinámico en los últimos cinco años.

Entre enero y junio de 2016 se alcanzó un volumen de 4.176 t por un valor de $us 4,4 millones; en 2017, 4.507 t por $us 5,3 millones; en 2018, 4.923 t por $us 4,7 millones; en 2019, 6.472 t por $us 4,4 millones y el año 2020 se exportó 6.667 t por un valor de $us 5,9 millones.

“El maní exportado se produce en Santa Cruz (95%), Cochabamba y Chuquisaca, el mercado principal es la Comunidad Andina (84%) y la Unión Europea (9%)”, destacó el viceministro Blanco en la red social.

Bolivia ocupa el puesto 19 entre los países potenciales proveedores de maní en el mundo, que mueve en promedio 3,6 millones de toneladas por año.

“La exportación del maní beneficia a cientos de familias bolivianas; estamos saliendo adelante”, escribió el Viceministro de Comercio Exterior e Integración.

PLANTA EN ICLA

El Presidente (Luis Arce) tiene la buena intención de construir una planta procesadora de maní en Icla”. Ariel Galarza – ALCALDE DE ICLA

CIFRAS DEL MANÍ EN CHUQUISACA Y BOLIVIA

Maní: Producción por año agrícola en Chuquisaca

En toneladas métricas (TM)

Gestión agrícola TM

2010-2011 4.005

2012-2013 4.156

2013-2014 4.173

2014-2015 4.354

2015-2016 4.459

2016-2017 4.700

2017-2018 4-955

2018-2019 6.133

2019-2020 5.125

Maní: Producción departamental 2019-2020

En toneladas métricas (TM)

Departamento TM

Tarija 13.955

Santa Cruz 6.179

Chuquisaca 5.125

La Paz 174

Cochabamba 716

Oruro 0

Potosí 196

Beni 230

Pando 28

BOLIVIA 26.602

Fuente: INE