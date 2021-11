Cochabamba: Gremiales prevén cierre de mercados, calles y avenidas en paro indefinido

Junto a otros sectores también resolvieron el bloqueo de carreteras y cierre de fronteras en la medida anunciada para comenzar este lunes.

La Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales Artesanos Comerciantes Minoristas Vivanderos y Trabajadores por Cuenta Propia emitieron una convocatoria para el paro nacional indefinido en todo el territorio nacional, y anunciaron el cierre de mercados, calles y avenidas.

Los cívicos convocaron a un paro indefinido, que comenzará este lunes, en exigencia de la derogación total de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

Los gremiales informaron que, en unidad con la Cámara Nacional del Transporte Internacional, el Colegio Médico, Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), varias organizaciones de autoventa, coordinadoras de defensa de Derechos Humanos, coordinadoras de defensa de garantías constitucionales y otras organizaciones sociales y civiles participarán de este paro.

Resolvieron ingresar en el paro nacional indefinido a partir del 8 de noviembre con el cierre de mercados calles y avenidas, el bloqueo de carreteras y el cierre de fronteras hasta lograr la aprobación de la Ley 1386, que califican como “maldita”.

Otra de las determinaciones es que en los puntos de bloqueo deberán permitir el paso de las ambulancias, aguateros y la prensa.

Agregaron que el paro debe realizarse de manera pacífica.

Otra de las resoluciones es que los ejecutivos de las diferentes organizaciones realizarán una evaluación diaria.

El secretario General de la Confederación Nacional De Trabajadores Gremiales de Bolivia, César Gonzales, cuestionó al Gobierno.

“Una vez más tenemos que indicar que esta Ley 1386 está totalmente vinculada al tema impositivo. Es por ahí que van a investigar a los diferentes cuentapropistas de todo el territorio nacional”.

Ante los anuncios de sectores afines al Gobierno, sobre su defensa por trabajar y en contra del paro, Gonzales enfatizó que las medidas son pacíficas.

“Nosotros en las calles vamos a resistir, no vamos a responder. Si los señores piensan que a plan de garrote nos van a someter, eso no va a ser así. Vamos a seguir saliendo y cada día vamos a ser más los que vamos a estar en las calles. La violencia no va a resolver lo que nos quieren imponer; vamos a estar en las calles de manera pacífica, nos vamos a sentar, y si quieren atentar contra nosotros, que sea testigo todo el pueblo boliviano”, dijo.

