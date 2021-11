Comisión de la Gobernación insistirá en ingresar a Las Londras para verificar supuesto daño ambiental

El Secretario Jurídico de la Gobernación cruceña, Efraín Suarez, informó que una comisión técnica llegó hasta la propiedad Las Londras, en Guarayos, para verificar si existe un daño ambiental en la zona. No obstante, no lograron ingresar porque el administrador de la estancia les indicó que la Policía había informado que no era seguro, por presencia de avasalladores en la zona.

Consultado si volverán a ingresar para inspeccionar el daño, respondió: “Sí, sin duda, la comisión conformada por técnicos de la Secretaría de Medio Ambiente y del Searpi volverá ingresar, pero estamos esperando que a través de un comunicado la Policía pueda dar garantías no solo a la comisión, sino a cualquier autoridad que busque llegar a la propiedad».

Suárez explicó que la Gobernación cruceña tiene tuición sobre el conflicto en Las Londras mediante la Comisión Agraria Departamental, pero que dejó de sesionar por la inasistencia del director del INRA. «La Gobernación tiene la posibilidad de intervenir a través de la Comisión Agraria Departamental. Pero sabemos que no pudo continuar con sus sesiones por la falta del director del INRA, lo que deriva en estos conflictos», lamentó.