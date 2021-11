Cómo ocultar tus pedidos en Amazon para que tus compras de Black Friday sean una sorpresa en Navidad

more

more

En estos días de Black Friday en Amazon y en los venideros días navideños, muchas personas se enfrentan a un problema. Los regalos que compran con la intención de que sean una sorpresa en Nochebuena o el día de Reyes están expuestos a la vista de cualquier persona de la familia que entre en la sección de «Pedidos» de la cuenta, normalmente compartida.

Para evitar esto, es común pedir a amigos que compren algo por nosotros, para que la persona a la que vamos a hacer el regalo no se entere hasta que se lo entreguemos. Sin embargo, esto de contar con otra cuenta puede suponer problemas e inconveniencias futuras, como no recordar dónde compramos un determinado producto, y no poder tramitar la garantía.

Por ello, vamos a contarte cómo ocultar pedidos en Amazon para que nadie más lo vea y la sorpresa sea real. Para evitar más sustos, ten en cuenta que al comprar algo, la aplicación de Amazon puede notificar del pedido realizado en cualquier móvil o tablet donde esté instalada.

AMAZON AUDIBLE: Cómo es La NUEVA PLATAFORMA DE PODCAST y AUDIOLIBROS de AMAZON

Cómo ocultar pedidos de Amazon en la web

Una vez hemos comprado lo que queremos regalar en Amazon, el primer paso para esconder pedidos será pasar el cursor del ratón por encima del apartado «Hola Nombredelapersona – Cuenta y listas». Eso desplegará un menú en el que veremos «Mi cuenta». «Mi cuenta – Mis pedidos». Es en Mis pedidos donde tenemos que hacer click.

Tras ello, aparecerá una web en la que veremos «Mis pedidos» que muestra nuestras últimas compras. Una vez estemos ante el pedido de lo que queremos regalar, solamente tendremos que buscar el botón «Archivar pedido«. <img alt=’Archivar’ class=»centro_sinmarco» src=»https://eju.tv/wp-content/uploads/2021/11/img_619fb596d2dc8.jpg»/>

La opción de «Archivar pedido» aparece tanto en los pedidos recientes como en los antiguos, así que para usarla solo debes buscar el artículo que quieras ocultar, se comprara cuando se comprara. Al archivarlos, Amazon nos dice que podemos archivar hasta 500 pedidos, y siempre podrán ser consultados en la sección de Pedidos archivados, a la cual nos ofrece el enlace.

Los pedidos archivados pueden desarchivarse para que vuelvan a la lista de Mis Pedidos con todos los demás. Lo que sí hay que aclarar es que en la sección de pedidos archivados no se pueden hacer carpetas o proteger los pedidos con contraseña, por lo que si la persona a la cual queremos ocultar el pedido entra, igualmente lo verá. Por ello es bueno explicarlo en casa si se comparte cuenta.