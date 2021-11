Condori considera que el federalismo «no es viable en este momento»

La propuesta de una Bolivia federal lanzada el lunes por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó a Chuquisaca, donde el gobernador Damián Condori marcó posición.

La máxima autoridad del departamento resaltó que la implementación del federalismo en el país amerita un “debate a largo plazo” y una asamblea constituyente, por lo que considera que “no es viable en este momento”.

“Creo que es importante profundizar las autonomías, pero eso amerita un proceso constituyente, no está estipulado, es un debate a largo plazo porque si o si se debe instalar una asamblea constituyente en la que se analizaría la modificación total o parcial de la constitución; ese sería escenario, no es viable en este momento, quizás, plantearlo si no está en nuestra Constitución”, explicó Condori.