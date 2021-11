«Conversé con Jim Carrey»: Bolsonaro confunde al enviado de EE.UU. para el clima John Kerry con el popular actor

Fue uno de los temas más comentados en Twitter, donde los usuarios aprovecharon para echarse unas risas y mencionar algunas de las comedias más conocidas del cómico canadiense-estadounidense.

Este lunes por la noche el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha vuelto a hacer viral por unas declaraciones. En esta ocasión sus palabras no han sido polémicas por su contenido, sino por un gracioso despiste: confundió al enviado especial de EE.UU. sobre cuestiones climáticas, John Kerry, con el cómico y actor canadiense-estadounidense, Jim Carrey.

Durante su viaje a Italia para la reunión del G-20 el mandatario brasileño afirmó a los medios sobre su reunión con el funcionario de la administración de Biden: «Sí, conversé con Jim Carrey también, pero son cosas reservadas. Disculpen, no puedo hablar con ustedes», se excusaba Bolsonaro para no dar más detalles sobre el encuentro.

🌎 Presidente Jair Bolsonaro confunde John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para as mudanças climáticas, com o ator JIM CARREY.

El flagrante error del presidente no pasó desapercibido, y durante este lunes por la noche fue uno de los temas más comentados en las redes sociales. En Twitter reinó el humor para referirse a este tema.

Muchos internautas optaron por compartir una imagen, original o compuesta, haciendo alusión a alguna de las películas más conocidas de Carrey, como ‘Dos tontos muy tontos’ o ‘Ace Ventura’. Otros citaban al actor para preguntarle si era cierto ese encuentro y de qué habían hablado, mientras que no faltaron los que relacionaron al mandatario brasileño con la película ‘Mentiroso compulsivo’, también protagonizada por Carrey.

Have you already spoken with Bolsonaro? hahaha pic.twitter.com/2PPafnHBmJ

— ALBERTo DE OMENA (@DeAllbert) November 2, 2021