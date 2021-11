De reconciliación a reactivación: 5 promesas incumplidas de Arce

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

Reconciliación del país sin persecución, reactivación económica, atención a la pandemia, reforma judicial y cero corrupción son cinco grandes promesas de Luis Arce –como candidato y flamante Presidente– que no se cumplen o que lo hacen a medias, según analistas y oposición.

“Hay tres principales promesas o compromisos asumidos por Arce como candidato. Por orden de importancia, podríamos decir que son: la salud, la reconciliación con trabajo conjunto entre todos los bolivianos y la reactivación económica. En el primer caso, vemos un cumplimiento parcial, defectuoso y precario”, manifestó el analista Róger Cortez.

Para la oposición, las promesas no se cumplieron. Así lo sostiene la senadora de CC, Corina Ferreira, quien suma a los pendientes la reforma judicial y la eliminación de la corrupción que Arce prometió para marcar una nueva etapa. “Prácticamente, no se cumplió nada de lo que el Presidente dijo en su discurso. Habló de una nueva etapa de unidad para vivir en paz y democracia. Algo que no sucede hasta ahora”, afirmó la legisladora.

El analista Ludwig Valverde indica que el actual Presidente, en su candidatura, no dimensionó de manera adecuada los problemas de gobierno a los que se iba a enfrentar al ser elegido.

“Veo una disociación entre las promesas electorales y el cumplimiento de las mismas, ya estando a cargo de la conducción del país, eso por un lado. Por otro, me parece que el Gobierno como tal no ha podido generar escenarios de concertación ni trabajar una agenda de país que pueda proyectar en los próximos cinco años ni en el futuro más próximo”, sostuvo.

1 Salud. Por la situación mundial, la atención a la pandemia fue la promesa más inmediata. “Venceremos a la pandemia, triunfaremos sobre la crisis como lo hicimos antes”, sentenció Arce en su discurso de posesión. De sus promesas, ésta es la que presenta más avance.

“Vemos un cumplimiento parcial, defectuoso y hasta precario del primero de sus compromisos. La vacunación, que era el tema más urgente, se fue cumpliendo de manera dificultosa, pero, en contraste con otros países del vecindario, Bolivia logró al cabo de unos meses un cierto avance que permite observar una declinación parcial de los contagios y muertes”, observó el analista Cortez.

Para Ferreira, no hubo una buena gestión de la pandemia ni de la vacunación. “Los hospitales siguen igual”, dijo.

2 Reconciliación. Tras la crisis electoral y sanitaria, la polarización del país se profundizó, abriendo una brecha muy grande entre bolivianos. Durante su discurso de posesión, Arce indicó que su labor era “reconstruir la patria en unidad para vivir en paz”.

Para Valverde, es el propio Presidente quien no generó señales de acuerdo nacional para establecer una agenda de país; al contrario, dio signos de tensión.

“No ha podido generar esas lógicas. De manera tímida, trató de hacerlo a inicio de su gestión, pero fue perdiendo fuerza, mientras que la posición dura del MAS –y el propio Presidente– ganaba terreno. Cerró la posible conciliación y entró en escenario de tensión y confrontación con los sectores que no son afines al MAS”, manifestó el politólogo.

La legisladora de oposición Ferreira afirma que Arce no gobierna para todos, pues no toma en cuenta al 45% que no votó por él. “Hubo atropellos totales en ambas cámaras de la Asamblea, donde el rodillo parlamentario del MAS aprobó leyes abusivas sin ningún consenso”, explicó.

Cortez señala que el tema de la reconciliación fue “totalmente abandonado” al ser sustituido por la estrategia de reelección de Evo Morales, la cual tiene como componente el control absoluto del aparato de administración de justicia para utilizarlo como un mazo contra sus eventuales competidores.

“Creó una pugna continua para cambiar los hechos y cambiar la imagen de Evo Morales –quien en un momento de alta tensión se fue rápidamente del país– por la idea de un dirigente que se tuvo que ir acosado por un golpe, cuando éste se fue por un fraude que se dio no sólo en la jornada electoral de 2019, sino por el conjunto de hechos arbitrarios de manipulación y subyugación del aparato electoral”, afirmó.

3 Reforma judicial. Esta promesa está muy ligada a la anterior, porque, además, tiene que ver con el compromiso de que no habría persecución. “Creo en la justicia, no en fomentar un ambiente de resentimiento y de venganza que no respete la diversidad de pensamiento; donde ser de otro partido o color político te hace ser objeto de odio. Eso debe acabar. Creo y apoyo la institucionalidad del Estado”, dijo Arce.

Como parte de este mandato, en noviembre de 2020, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció el tratamiento de un conjunto de normas de emergencia. Todas tenían el fin de poner en marcha una reforma que garantice la transparencia, accesibilidad y prontitud de la justicia.

Para llevar a cabo este proceso, se conformó un “consejo de notables” que fue integrado por juristas reconocidos, entre ellos el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé. Pero, tres meses después, el trabajo entró en pausa (hasta hoy) y Rodríguez anunció su alejamiento sin lograr un resultado concreto.