Diputada Nayar denuncia que recibe amenazas de muerte y apunta al MAS

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar denunció que recibió amenazas de muerte e insultos mediante masajes privados en sus redes sociales. Señaló como responsables de este hecho a la “elite” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Denunciamos y rechazamos que, en un acto de cobardía, la élite masista venga a generar actos de amenazas de muerte contra mi persona y dos autoridades más del departamento de Santa Cruz. (…) Sepan que no vamos a tener miedo, que no van a callar nuestras voces y que no nos vamos a rendir”, indicó Nayar.

Uno de los mensajes que recibió la parlamentaria es de un usuario identificado como «Marco Torrez», quien le escribió: “cuídese señora que yo personalmente le daré un tiro en la cabeza, a usted, Camacho y a ese Calvo, cuídese porque usted será la primera”.

Le legisladora de oposición pidió al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que ordene la investigación del caso para dar con los responsables. Además anunció que presentará acciones legales ante la Fiscalía.

En ese sentido, el líder de la fuerza, Carlos Mesa, condenó el hecho y exigió a la Fiscalía investigar el caso.

«Mi solidaridad y apoyo a @luisanayars, diputada de Comunidad Ciudadana por Santa Cruz y valiente defensora de la democracia. Exijo a la Fiscalía identificar y procesar al delincuente cobarde que amenaza atentar contra su vida en el anonimato de las RRSS».

Este medio busca la versión del oficialismo en el Legislativo.

Fuente: Página Siete