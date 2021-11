Dos marchas, una en contra de las leyes del Gobierno y otra en defensa, midieron fuerzas en Sucre

Dos marchas con una masiva presencia recorrieron las calles de la ciudad de Sucre este miércoles. Una convocada por el Comité Interinstitucional que destacó la abrogación de la ley 1386 y dijo que se mantiene en estado de emergencia. Y otra de los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que salieron en rechazo a los bloqueos y en respaldo del Gobierno de Luis Arce.

Ambos bandos salieron de diferentes puntos de la ciudad para confluir en el centro pero no en el mismo lugar para evitar enfrentamientos. La marcha de protesta del Comité Interinstitucional terminó en la ex estación Aniceto Arce donde hubo un mitin y los sectores afines al MAS desembocaron en la Plaza principal 25 de Mayo, donde hubo amagues de enfrentamiento con algunas personas pero no pasó a más por la presencia de un contingente policial.

El Comité Interinstitucional en el mitin de evaluación de las movilizaciones destacó como un logro la abrogación de la ley 1386, pero su dirigente, Williams Vargas, dijo que el estado de emergencia continúa y que la población debe estar alerta a cualquier convocatoria.

Están pendientes algunas demandas como la promulgación de la ley 248 referida a la condonación de la deuda de la Empresa Local de Agua Potable de Sucre, al que el presidente Arce y el MAS se oponen.

Casi a la misma hora, los militantes y simpatizantes del MAS también se manifestaron en defensa del Gobierno de Arce para quien vitoreaban «¡Lucho no estás solo!» La mayoría de los manifestantes al parecer no llegó a la plaza para evitar posibles enfrentamientos.

Con el antecedente del martes cuando grupos de afines al MAS y bloqueadores pititas que se enfrentaron en la plaza 25 de Mayo, la Policía reforzó su equipo de seguridad con mayor presencia de efectivos que evitaron que cualquier alternado llegue a mayores.

Empero hubo un cruce de petardos, piedras y gritos entre los manifestantes del MAS y un grupo de jóvenes que se apostó en una esquina de la Plaza 25 de Mayo, pero la intervención policial fue determinante para evitar el descontrol de algunas personas que estaban decididas a provocarse.

En Sucre no hay ningún paro ni bloqueo, pero ambos sectores, afines al MAS y los movilizados en contra de las leyes del Gobierno, se declararon en estado de alerta.

Fuente: El Deber

William Zolá