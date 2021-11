El 82% de las UTI están ocupadas en Cochabamba y solo quedan cuatro camas

El 82% de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de Cochabamba están ocupadas y solo quedan cuatro camas disponibles en la ciudad.

El secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, detalló que, de las cinco UTI que tiene el Hospital Viedma, todas están ocupadas. En el caso de hospital pediátrico Manuel Ascencio Villarroel, de las tres camas que tienen dos están con pacientes. En el Hospital del Sur, cuatro de las siete camas están ocupadas. Finalmente, el Hospital del Norte tiene el 100% de ocupación.

Esto muestra que en la ciudad solo quedad cuatro camas de terapia intensiva para pacientes con COVID-19, un dato poco alentador sobre el avance de la cuarta ola del coronavirus en el departamento.

“Estamos viendo un aumento importante en esta semana, que pasó de 50% al 82%”, afirmó Cruz a OPINIÓN.

Además de las UTI, las camas de terapia intermedia también van llenándose rápidamente. Cruz informó que en el Hospital del Norte solo queda una disponible, de las cinco con las que cuenta.

Frente a estos datos, el Secretario del Salud aseguró que tienen planes de contingencia en caso de que los pacientes sigan aumentando y requiriendo UTI. Según indicó, pretenden utilizar las camas destinadas a otros tipos de patologías y convertirlas en espacios COVID.

Asimismo, sostuvo que aún cuentan con oxigeno líquido proveniente de la planta criogénica del municipio. Y, en caso de necesitar más espacios, habilitarán el hospital de Ticti Norte.

“Si no hubiéramos tenido la cantidad de personas vacunadas, el requerimiento sería mayor. Sin embargo, todas las personas que están en terapia intensiva no tienen vacuna”, sostuvo.

VACUNACIÓN DE TERCERA DOSIS

Pese a que el presidente Luis Arce y el ministro de Salud, Jeyson Auza, anunciaron el viernes que hoy comenzaría la vacunación de la tercera dosis en todo el país, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Cochabamba no confirmó el inicio de la inmunización debido a que no le llegó la orden oficial del Ministerio.

“Todavía no tenemos establecida una fecha, seguramente nos van a distribuir también las vacunas, pero no nos dieron la fecha. Aparentemente tendría que comenzar desde mañana (hoy), pero no ha llegado la vacuna todavía para nosotros”, explicó el jefe de Epidemiología del SEDES, Rubén Castillo.

La logística, las características de la vacuna AstraZeneca que dispondrá el Gobierno y el proceso de aplicación son puntos que tampoco están claros en el SEDES. “No tenemos ninguna información. Lo que ustedes conocen del anuncio del Presidente, es lo único que conocemos nosotros”, añadió Castillo.

Por su parte, el director del SEDES, Freddy Medrano, aseguró que si hoy llega el comunicado oficial del Ministerio de Salud, comenzarán a aplicar la tercera dosis. “Si el lunes nos comunican, desde el mismo día lo hacemos, empezamos a vacunar. Los centros están activos”, dijo.

Sobre el punto, Aníbal Cruz afirmó que ahora que hay una nueva cepa de virus, ómicron, se deben tomar medidas más fuertes de protección frente a estos avances, como ampliar la tercera dosis a todas las personas.

“Estamos recomendando, como municipio, que la vacunación de la tercera dosis no debe ser parcial, ya debe entrar en el plan de vacunación para cubrir a más del 75% de la población vacunable”, señaló Cruz.

Asimismo, sostuvo que es importante incluir a niños y que hicieron esa propuesta al SEDES.

Respecto a la tercera dosis, el ministro Auza explicó que esta campaña se extenderá hasta el 31 de diciembre y, a partir de esa fecha, la entidad en salud evaluará la posibilidad de ampliar a más personas que no estuvieran comprendidas en el período febrero-julio de 2021.

Aclaró que están poniendo la fecha límite porque para la primera y segunda dosis el Ministerio de Salud realizó una serie de planes para convencer a las personas y, pese a la orientación otorgada, muchas se resistieron.

Manifestó que, si no se vacunan hasta el 31 de diciembre, la tercera dosis se ampliará a personas que se vacunaron entre agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Por el momento, un total de 1.476.115 personas serán las beneficiadas en esta segunda fase de inmunización.

CUATRO VACUNAS DISPONIBLES

La campaña de vacunación continúa en el departamento. El SEDES informó que están disponibles las vacunas Sinopharm y AstraZeneca para primeras y segundas dosis; Sputnik V solo para segundas dosis; y Pfizer también para primeras y segundas dosis, pero solo para menores de edad, desde los 12 hasta los 17 años.