El Alto: Estudiantes en emergencia por el bono de 300 bolivianos

La Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) El Alto volvió a declararse en estado de emergencia, debido al incumplimiento del pago del bono estudiantil de 300 bolivianos por parte de la Alcaldía.

Fuente: El Alteño

Uno de sus representantes, Cristian Guerra, observó que hasta la fecha el Concejo Municipal no viabiliza los recursos para que el Municipio cumpla con el compromiso de pagar el bono en lugar del desayuno escolar.

“Lastimosamente el Concejo todavía no ha tratado la normativa, estamos a la espera, en el transcurso de esta semana vamos a ver si el Concejo lo aprueba o no lo aprueba, caso contrario tomaremos medidas más drásticas contra el Concejo y no así contra la Alcaldía que ha cumplido”, aclaró el dirigente en declaración a la prensa.

En julio la alcaldesa Eva Copa anunció el pago del bono a partir de septiembre, pero no se concretó debido a que en la Asamblea Legislativa Plurinacional no se trató el tema, siendo que los recursos que pretenden ser usados, corresponden al desayuno escolar.

Para octubre, el Municipio decidió usar recursos propios, para lo cual se requiere que el Concejo apruebe la propuesta del Ejecutivo Municipal, pero sin resultados hasta la fecha.

“Los estudiantes queremos que nuestros padres puedan reactivar su economía y este monto, que sabemos no es mucho, sabemos que va ayudar bastante, mucho más ahora que ya estamos en fin de año”, añadió Guerra.

AMPLIADO

La FES prevé para la próxima semana un ampliado, donde tratará las medidas a asumir en caso que desde el Concejo no se dé visto bueno a los recursos para la entrega del bono que debe llegar a aproximadamente 300 mil escolares de inicial, primaria y secundaria.

Mientras en el municipio de La Paz, el alcalde Iván Arias anunció la entrega de una canasta estudiantil a partir del próximo miércoles 10 de noviembre. Con este objetivo, el burgomaestre agradeció ayer a la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) porque se encargará de la provisión y distribución de los diez alimentos de la Canasta Escolar a padres de familia de más de 137 mil estudiantes.

“Quiero agradecer a EMAPA, ellos distribuyen, porque por manos de la gente de la Alcaldía, subalcaldías y secretarías no va a pasar nada, ni de las juntas escolares, EMAPA provee y ellos distribuyen”, afirmó el burgomaestre.

El Alcalde de La Paz presentó la canasta que tiene un valor económico de 290 bolivianos. Mostró una arroba de arroz, una arroba de azúcar, una arroba de harina blanca, cuatro botellas de 900 mililitros de aceite, una bolsa de 760 gramos de leche en polvo, una botella de un litro de yogurt probiótico, una bolsa de medio kilo de cereal, 10 bolsitas de leche saborizada, una bolsa de medio kilo de galletas y tres bolsas de leche fluida de un litro.

“Dios miren esto, impresionante, tendrán que ir a recoger con un forzudo”, dijo el burgomaestre en todo de broma.