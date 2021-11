El Alto: Presencia de 100 perros salvajes mantiene a emergencia en Milluni

Diferentes organizaciones de activistas defensores de animales, confirmaron la presencia de al menos 100 perros “asilvestrados” o “salvajes” en el Distrito rural 13 (D-13), donde atacaron llamas y ovejas de los comunarios entre septiembre y octubre de este año.

“Hemos podido verificar con drones más de 100 animales; pasa lo siguiente, los animalitos no todos están afuera hay muchos que están en sus madrigueras, por el sol o se van a dormir a otros lugares y por eso hay que hacer un estudio con biólogos, se concentran por manadas”, declaró a El Alteño, Silvia Paco de “Adopta Amor”.

Paco dio a conocer que en septiembre de este año se firmó un acuerdo con el Municipio de El Alto y en octubre, para cumplir con los rastrillajes y captura de los canes de forma humanitaria, esterilizarlos y si correspondía su adopción, sobre todo de los más cachorros. Sin embargo, la activista denunció que no se da cumplimiento por parte de la Comuna.

Dijo que por la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, “no están cumpliendo, nos dijeron que no pueden paralizar todo hasta que haya otro ataque. Nos dijeron que la Unidad de Salud está muy ocupada con el tema de la cuarta ola y en Zoonosis porque han aparecido cinco casos de rabia canina en El Alto, pero nos hemos propuesto continuar con el trabajo que nos hemos impuesto”, indicó.

ATAQUES

Según la Alcaldía de El Alto, los ataques en Alto y Bajo Milluni del D-13 por perros “salvajes” a llamas, alpacas y ovejas, fueron frenados. Sin embargo, los comunarios aseguraron que los mismos siguen en menor intensidad, pero continúan.

Paco explicó que el hecho de que los ataques bajen podría deberse a que los canes migran a otros lugares en busca de comida, por lo cual dijo que es importante hacer un estudio con biólogos para conocer el recorrido que hacen para su sobrevivencia. Dijo que desde 2017, que hacen seguimiento al tema, corroboraron que los ataques empiezan entre julio y agosto.

“Todos los años los ataques comienzan en julio y agosto, extrañamente, a mí me parece raro la cantidad de animales que hay, porque hay animales, los hemos visto con los drones, sabemos que hay mucha cantidad y que el tema es serio”, afirmó.

Este medio intentó hablar con el secretario Municipal de Salud, Saúl Calderón, pero su teléfono móvil se encontraba apagado. Solo la subalcaldesa del D-13, Verónica Villca, se refirió sobre el tema, brevemente e indicó que cumplieron con los rastrillajes para la captura de los canes sin la participación de los activistas.

“Hemos decidido trabajar solo como Municipio y no así con activistas, porque vienen activistas de otros lados a desinformar a la gente (…) los ataques han parado, estamos cumpliendo una vez a la semana con los rastrillajes y los comunarios también están alerta y han mejorado sus corrales”, indicó a tiempo de pedir que si los activistas tenían pruebas de la existencia de 100 perros “salvajes” en Milluni que lo demuestren.

NO HAY SOLUCIÓN

Los ataques de perros “asilvestrados” en Milluni no es solo esta gestión, no tiene solución desde hace varios años. Paco recordó que cada gestión las autoridades resarcen a las familias que perdieron sus ganados y es todo, pero no hay una solución a gran escala que tiene que ver con el abandono de los perros por sus dueños y la venta de perros en diferentes ferias de la urbe alteña, entre otros factores.

En octubre, la Alcaldía elevó al Concejo Municipal una ley de emergencia en Milluni, que no se concreta ya que fue devuelta al Ejecutivo Municipal porque fue observada y ahora debe ser socializada con los comunarios de Milluni. Además, debe definirse un presupuesto para cumplir el repoblamiento de ganado perdido, forraje y corrales.

SE SIENTEN ENGAÑADOS

Una de las representantes de Bajo Milluni, Estela Poma, dijo que se sienten engañados por el Municipio porque en más de un mes no pudo concretar la ley de Emergencia para sus poblaciones, pese a que cuenta con mayoría en el Concejo alteño.

“No entendemos por qué retrasan esta ley, se ha devuelto al Concejo. Ambas partes tienen que dar una explicación porque han esperado tanto; el Ejecutivo ha enviado mal al Concejo y el Concejo ha esperado mucho para dar a conocer, si son del mismo equipo debieron haber coordinado, nos sentimos engañados”, dijo.

