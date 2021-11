El papa Francisco pidió a los líderes actuar «de inmediato, con valor y visión de futuro» tras la cumbre del clima

Sin “gestos concretos de atención, justicia, solidaridad y cuidado de la casa común, los sufrimientos de los pobres no se podrán aliviar, la economía del descarte que los obliga a vivir en los márgenes no se podrá cambiar y sus esperanzas no podrán volver a florecer”, dijo en la homilía ante los 2.000 pobres e indigentes, así como voluntarios y miembros de organismos de asistencia.