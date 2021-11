El paro se sintió más en Santa Cruz y hubo choques en 4 departamentos

El primer día del paro indefinido multisectorial tuvo su epicentro en Santa Cruz. En ese departamento, las actividades no solo no fueron normales, sino que se registraron bloqueos y choques violentos entre civiles. En el resto del país, la medida de presión no se sintió como en la capital cruceña. Sin embargo, también se registraron bloqueos, protestas y enfrentamientos, aunque no en todos los departamentos. El Gobierno consideró que la “economía no paró”, pese a la medida de protesta.

Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, las actividades se desarrollaron “con total normalidad” en ocho de los nueve departamentos y que los escasos puntos de bloqueo que se registraron en La Paz, Cochabamba, por ejemplo, fueron despejados de manera oportuna.

La autoridad agregó que el Gobierno desplazó 4.000 efectivos policiales para evitar que los bloqueadores paralizaran las actividades en el país y anticipó que hoy se repetirán esos operativos. “La instrucción es que se garantice la libre transitividad y la libre locomoción en el todo el territorio nacional”, señaló.

El paro no fue total en Santa Cruz. Sin embargo, en ese departamento el paro indefinido fue donde se sintió más. No solo el aparato público que controla la oposición paró sus actividades, sino que se registraron múltiples bloqueos en calles de la capital cruceña.

En La Paz, la medida no logró paralizar la ciudad. Sin embargo, los gremiales, el sector que convocó al paro indefinido junto con una parte del transporte, protagonizaron una masiva marcha de protesta. Además, se registraron al menos dos fuertes puntos bloqueo, que fueron intervenidos por la Policía.

En Cochabamba, el paro tampoco tuvo alcance esperado por los sectores que convocaron a sumarse a la medida. Sin embargo, también se registraron bloqueos y choques con la Policía, uno de ellos en la tranca de Suticollo.

Un ambiente parecido se registró en Tarija, Oruro, Beni y Pando, donde también se reportaron algunos bloqueos callejeros y protestas.

En Potosí, el paro se sintió en la capital, donde también se registraron fuertes enfrentamientos.

Chuquisaca fue el único departamento que no paró en ninguna medida. Tampoco se registraron bloqueos ni protestas. La Gobernación de Chuquisaca, administrada por la oposición, tampoco paró.

LA ECONMÍA NO PARÓ

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en una evaluación preliminar, consideró que el paro multisectorial no tuvo la respuesta que se esperaba la oposición.

“La economía no ha parado y eso, claramente, lo han podido ver, lo han podido registrar”, dijo la autoridad.

Agregó que el hecho de las actividades no se hayan paralizado es un mensaje para los opositores, por lo que llamó a la reflexión a los promotores del paro y no jugar con “el bolsillo de las familias bolivianas”.

SIGUE EL PARO