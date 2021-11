El reality que les habrían ofrecido a las hijas de Marcelo Tinelli: de qué se trata

Algunas con perfil más bajo, otra con perfil más alto, lo cierto es que Micaela, Candelaria y Juanita Tinelli son noticia prácticamente a diario. Nacidas bajo el ala de un padre famoso, desde pequeñas supieron de qué se tratan las cámaras, las guardias periodísticas y las portadas de revistas. Desde sus nacimientos hasta cada paso que fueron dando las hijas del conductor más famoso del país, fueron registrados a la vista de todo: comienzos de clases, amores, desamores, emprendimientos. ¿Qué restaría ver? Muchísimo y todo indica que la propuesta de que tengan su propio reality está cerca.

Según información que dio Rodrigo Lussich, Warner Media le habría ofrecido a las hijas de Marcelo Tinelli protagonizar un reality sobre sus vidas similar al gran éxito de las hermanas Kardashian. El conductor de Intrusos (América), aseguró que desde la empresa de entretenimientos ya se reunieron con Marcelo Tinelli, quien habría dado el visto bueno aunque no participaría del programa.

La idea es que las tres chicas tengan un show al estilo Keeping up with the Kardashians, el reality que hizo famosas a Kim Kardashian, sus hermanas, Kourtney y Khloe y a su madre, Kris Jenner. La serie, que cuenta con 20 temporadas y que este año llegó a su fin, sigue los pasos de la familia durante las 24 horas: desde que se levantan, desayunan, los compromisos laborales de cada una de ellas, las rutinas de ejercicios, los eventos sociales y sus vidas como influencers y celebrities.

A lo largo del programa, que comenzó en 2007, los televidentes pudieron seguir los cambios que se fueron produciendo en el clan, que empezó como una familia de clase media alta y terminó convirtiéndose en una de las más ricas, perseguidas y rentables del mundo.

Entre lo más destacado que se vieron a lo largo de estos 14 años, podemos destacar: el matrimonio de Kim Kardashian con el rapero Kanye West, la separación de Khloe Kardashian del jugador de básquet Lamar Odom y la transición de género del segundo marido de la madre, que pasó de Bruce Jenner a Caitlyn Jenner. Gracias al show y sus spin offs, así como a aplicaciones, videojuegos, revistas, líneas de moda y productos de maquillaje acumulan, según Forbes, nada menos que 1.700 millones de euros.

Dicen que las tres chicas Tinelli son fanáticas de las hermanas Kardashian y ese punto sería más que tentador para aceptar la propuesta. Saben que el interés por sus vidas es genuino y que el reality podría convertirse en un éxito.

Hace una semana, Cande, la hermana de perfil más alto -que si se quiere trazar un paralelismo sería algo así como la Kim Kardashian local- cumplió 31 años y disfrutó de un emocionante día en Punta del Este. La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino viajó a la ciudad uruguaya junto a su novio, Coti Sorokin, quien le preparó una sorpresa especial. Además recibió tiernos saludos por parte de su familia a través de las redes sociales, y no pudo evitar conmoverse con las palabras de su hermana mayor, Micaela, y de su madre. Tampoco faltaron las fotos retro de su infancia, y las declaraciones de amor cruzadas de la feliz pareja.

Y unos días atrás, se mostró con la nariz vendada por la reciente cirugía que se hizo. Ella misma se lo contó a sus más de 4 millones de seguidores: “Me da re contra paja hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética”. Fiel a su costumbre la cantante y diseñadora aseguró que no le importa lo que piensen y agregó: “No me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”.