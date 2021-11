El rechazo a la Ley 1407 genera adhesiones y proyecta otro conflicto en las calles

Comcipo llama a una reunión para planificar acciones la próxima semana. Alcaldías, gobernaciones y municipios están en alerta. Sectores del MAS dicen que no habrá más abrogaciones

Luis Marcelo Tedesqui Vargas

Día que pasa, la Ley 1407 de Desarrollo Económico y Social, otras leyes denominadas «malditas» y el pedido de restitución de los dos tercios en la Asamblea Legislativa generan más rechazo entre los opositores, acciones legislativas y marchas en las calles.

En un comunicado emitido hoy, el directorio del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en coordinación con el comité de movilizaciones, tomó la iniciativa y convocó para los días 25 y 26 de noviembre a una reunión de comités cívicos y delegados de organizaciones sociales a nivel nacional (gremiales, transporte, Colegio Médico, Magisterio, Cofecay entre otros).

“Frente a la coyuntura que atraviesa nuestro país por culpa del Gobierno por la arremetida de leyes anticonstitucionales, antidemocráticas y antipopulares en perjuicio de todos los bolivianos, violando el estado de derecho, la intimidad y nuestro patrimonio que tanto sacrificio nos costó. Las amenazas permanentes del Ministerio de Gobierno a líderes cívicos y ciudadanos de a pie ameritan el análisis y el pronunciamiento sobre estos hechos que vienen del Gobierno central”, dice el comunicado.

El objetivo de la convocatoria es debatir también sobre la restitución de los dos tercios, la auditoría del padrón, lograr la eliminación de las leyes denominadas “malditas” y acordar “las próximas movilizaciones que tengamos que encarar para la respectiva abrogación, tal como lo hicimos con la Ley 1386”, dice el documento.

En La Paz, el miércoles la Asamblea de la Paceñidad, con más de 120 organizaciones, realizó una multitudinaria marcha en contra de la Ley 1407 de Desarrollo Económico y Social, y la restitución de los dos tercios.

El secretario ejecutivo del Gobierno Municipal de La Paz, Julio Linares, anunció que de acuerdo a las determinaciones de la Asamblea de la Paceñidad, el lunes pasado, el alcalde enviará cartas con solicitudes de reunión al presidente. “Comenzaremos con la Ley de Desarrollo Económico y Social, para que nos expliquen fundamentalmente cuál es el financiamiento de los Bs 33 mil millones de inversión que señala el plan que implementarán en cinco años”.

Lamentó que el Gobierno “se lleva los aplausos con dinero ajeno, porque este sale de las arcas de las gobernaciones y de los municipios. La Renta dignidad, el Seguro Universal de Salud (SUS), la Ley de seguridad ciudadana, todo eso lo pagamos los municipios. Se llevan las flores y nos meten la mano al bolsillo. Si nos vienen a decir que nosotros pagaremos la mitad, eso sería inadmisible”.

Este miércoles en Santa Cruz se realizó la marcha convocada por el Comité de Movilizaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), para protestar contra la Ley 1407 de Desarrollo Económico y Social, por considerar que atenta contra la autonomía universitaria.

Más de 500 personas marcharon y llegaron hasta el monumento de El Cristo Redentor donde las autoridades universitarias, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el líder de la marcha indígena, Marcial Fabricano, tomaron el micrófono para hablarle al pueblo sobre el paquetazo de leyes que movilizó al país en un paro multisectorial, además de la Ley 1407 que vulnera las autonomías.

Asambleas

La agrupación Comunidad Ciudadana (CC) presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para abrogar la Ley 1407 que contiene Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025.

La Ley 1407 fue aprobada el 9 de noviembre, en medio del paro indefinido que rechazaba la 1386, abrogada actualmente ante las protestas. La 1407 fue observada por gobernaciones, municipios y universidades porque aseguran que «atenta contra el proceso autonómico».

“Este Plan de desarrollo económico y social es una imposición centralista y verticalista del Gobierno nacional a instituciones que gozan de independencia y autonomía”, dijo el jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón.

Aseveró que la norma establece el cumplimiento “obligatorio” a los órganos Judicial, Electoral, las gobernaciones, municipios y universidades. Dijo que la Ley 1407 se ha hecho “al margen de la CPE” y aseveró que el proyecto presentado por su bancada insta a que se construya una nueva ley con la participación de todos los sectores afectados.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, observó que la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 haya sido promulgada sin el suficiente consenso y socialización. Para despejar dudas sobre presuntas vulneraciones, demandó al Gobierno una reunión para conocer el contenido del documento, reportó Erbol.

“Como la otra ley (1386), no ha sido consensuada (la Ley 1407). El Gobierno no nos ha invitado ni a los municipios ni a las gobernaciones. Yo le diría al Gobierno central, coordinaremos, hablaremos, discutiremos sobre esa ley; yo quisiera que nos reunamos”, afirmó. “Nosotros estamos dispuestos a trabajar, hablar sobre la ley, pero sería bueno que nos inviten, yo no tengo color político, estoy dispuesto a hablar con el Gobierno, hablar con los diferentes alcaldes”, añadió.

Por su parte, La ejecutiva de las Bartolinas, Flora Aguilar, sentenció que “aquí no se pueden abrogar más leyes, las leyes ya están en vigencia. Las leyes no afectaron, que no busquen pretextos. Ahora, si siguen insistiendo (en abrogar leyes) tienen que ser encarcelados por el delito de sedición, que no digan después que hay persecución política”.