El Salvador: Preocupación por ley de Agentes Extranjeros impulsada por Bukele

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha promovido un proyecto de ley que obliga a las personas y organizaciones que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros”, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y otros países.

El contexto político de El Salvador actual genera preocupaciones acerca del proyecto que podría ir a votación la próxima semana, sobre todo teniendo en cuenta que el nuevo congreso se apresuró a reemplazar a los jueces de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, que habían puesto reparos para algunas de las medidas propuestas por Bukele, especialmente al inicio de la pandemia.

Así lo explica la diputada del FMLN, Dina Argueta para quien la Cámara se ha convertido en un «mero ejecutor de las órdenes del gobierno».

Vimos también cómo la Embajada de Alemania anunciaba que todos los proyectos de cooperación quedan suspendidos hasta que no se sepa qué es lo que va a suceder con la ley. Hay mucha incertidumbre, mucha preocupación, sobre todo por la discrecionalidad que la ley contempla, es decir, las facultades que les da al Ministerio de la Gobernación para poder definir a un agente extranjero. La ley no regula exactamente quién podrá ser o no podrá ser. La Asamblea Legislativa ahora con una mayoría se ha convertido en un espacio operativo. Si la decisión cambia en la Presidencia de la República seguramente cambiará también en la Asamblea.