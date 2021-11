En caótica sesión, Arce compara sus logros con el año de pandemia

Deslucido, previsible, confrontacional y con una insistencia en responsabilizar de todo lo malo a la presidencia de Jeanine Áñez, calificada como “de facto” o “golpista”, además de comparar su gobierno con una gestión en la cual no sólo el país estaba paralizado por la pandemia de Covid-19, sino que el mundo entero estaba en crisis, fueron algunas de las características del discurso que dio ayer el presidente Luis Arce en la Asamblea Legislativa durante dos horas y media.

El informe de primer año de gestión de Arce se desarrolló en medio de un bochorno total, con silbatina de la oposición, con amagos de pelea, sonidos de pitos, carteles y tarjetas rojas, entre otros, que lograron incomodar al Presidente, que en varias oportunidades se perdió en la lectura de su discurso y tomaba un sorbo de agua para hacer tiempo e identificar dónde quedó en la lectura. En este contexto, se observó el rostro de Arce que se desdibujaba y crispaba, bajo la mirada de militantes del MAS que llenaron varios espacios en la Asamblea Legislativa.

Alrededor de dos horas y media utilizó el Mandatario para presentar a la nación los logros de su gestión en comparación con la administración de Áñez, que tuvo que enfrentar la pandemia que paralizó a todo el mundo.

Los Tiempos puso el discurso de Arce bajo la lupa de analistas políticos. “Sabíamos que iba a ser previsible su mensaje. Primero, iba a manejar, a utilizar gobierno de facto, derecha golpista y lo ha repetido machaconamente; también iba a rentabilizar al máximo la campaña de vacunación y un tercer elemento lo económico”, dijo el analista y politólogo Franklin Pareja.

Además, el politólogo cuestionó que el Primer Mandatario realice comparaciones con la gestión de Áñez, que vivió un momento duro. Es “deshonesto”, dijo.

“Me parece deshonesto querer hacer una comparación con uno de los peores momentos, no solamente en el gobierno de transición, sino uno de los peores momentos del mundo, porque todo el mundo estaba mal por efecto de la pandemia”, dijo.

Le recordó al Mandatario que “muchos países del mundo han entrado en cuarentena rígida, no sólo Bolivia. No decir eso me parece una deshonestidad”.

Para el abogado y analista Paul Antonio Coca, era inevitable que el presidente Arce no compare su gestión con la de Áñez.

“La inevitable comparación que se hace con el gobierno de Áñez, obviamente el MAS jamás hará un mea culpa sobre las acciones que generaron la asunción de Áñez al poder”, sostuvo.

Salud y educación

En lo que refiere a la forma en que encaró la pandemia de coronavirus, Arce refirió que su administración disminuyó la letalidad de Covid-19 de 6,2 por ciento en la primera ola a 2,7 por ciento, por lo que calificó de “incapaz” al Gobierno de Áñez en la lucha contra este mal, y que ahora al inicio de esta cuarta ola se registran los niveles más bajos de toda la pandemia con 0,96 por ciento en noviembre de 2021.

“Al asumir el mandato, el país se encontraba sumido en una profunda crisis sanitaria por la pandemia por Covid-19 (…) La Covid llegó en marzo de 2020, trayendo luto e impotencia frente a una clara incapacidad de manejar la crisis sanitaria del gobierno de facto”, declaró Arce al destacar la campaña de inmunización.

Al respecto, los analistas sostienen que “durante la aparición de esta pandemia, el mundo estaba en emergencia, nadie tenía el conocimiento para enfrentar este virus, los medicamentos a proporcionar, las terapias intensivas rebasadas en todo el hemisferio, por lo que Bolivia no era la excepción. Ante el desconocimiento y avance de los contagios, muchos países cerraron fronteras, declararon cuarentenas rígidas”.

Arce también destacó la “recuperación” del derecho a la educación, que —según dijo— fue confiscada en el gobierno de Áñez. “Devolver a los estudiantes el derecho a la educación fue efectivamente una de nuestras principales tareas encaradas desde noviembre de 2020”.

Finalmente, el Presidente mencionó que en 2022 se desarrollará la Cumbre Nacional de Justicia, con miras a la reforma del sistema judicial.

David Choquehuanca asegura que desterrarán “todo tipo de fascismo”

“Los pueblos estamos prevenidos ante nuevos brotes de manipulación, desestabilización, racismo y división. (…) Vamos a desterrar todo tipo de fascismo, colonialismo, racismo y enfrentamiento entre los bolivianos”, dijo el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, durante la inauguración de la primera sesión de la Legislatura 2021-2022.

El segundo mandatario planteó escuchar y dar solución al clamor de justicia del pueblo boliviano, particularmente de las víctimas familias de las “masacres” ocurridas durante la gestión de Jeanine Áñez en 2019.

“Lo que aprendimos todos en los tiempos de conflictos es que nadie posee el monopolio de la verdad, que no existe la mejor ni la única solución, que todas las soluciones son alternativas y aprender a escuchar al otro en su diferencia es el principio de unidad”, señaló.

Agregó que el año “2020 nos ha advertido y nos ha enseñado que el caos político, el abuso, la corrupción, las injusticias y la violación de derechos humanos no es el camino de nuestro Estado Plurinacional. Es obligación de todos identificar a los responsables para que estos sucesos no vuelvan a acontecer nunca más”.

Manifestó que el Gobierno, las organizaciones sociales, comunidades originarias y urbanas utilizarán todos los recursos que otorga la democracia para desterrar todo tipo de racismo y enfrentamiento entre bolivianos.

“Trabajaremos para que las fuerzas ilegítimas nunca más se transformen en extremismos (…). En la actualidad, estamos en un proceso de cambio donde necesitamos construir esperanza, implementar nuevos escenarios para consensuar lo diverso, porque nadie posee el monopolio de la verdad. Debemos aprender a escuchar al otro en su diferencia, porque todos tienen el derecho a pensar diferente”, expresó en la sesión inaugural.