En el fútbol boliviano hay tolerancia penosa al racismo

Fuente: paginasiete.bo

Rafael Loayza / Comunicador social y sociólogo

El fútbol siempre ha utilizado el insulto racial para denostar al otro. Es como que cuando tú entras al estadio, todo está permitido. Es una especie de catarsis social. El fútbol es una especie de desahogo general. La gente vive frustrada permanentemente en su casa y tratará de mitigar y compensar sus frustraciones. Insultos racistas a equipos paceños en Santa Cruz, siempre han existido.

Obviamente que ahora tienen un significado mucho más político. Lo que me parece terrible es que Bolivia debe ser uno de los pocos países en el mundo en el que los reglamentos de la Federación Boliviana de Fútbol no penalizan el racismo.

En la Premier League se suspendió a Luis Suárez por insultar a un rival. Aquí no pasa nada y eso me parece terrible porque la asociación que hacen entre el paceño con el indígena es la denostación racial que no está penalizada más allá de la política.

Hay una Ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación que no se aplica en el fútbol. Aquí se dice negro de m.… indio… Eso de la “raza maldita” es como una especie de canto de guerra y es terrible.

El racismo siempre existió en el fútbol y nunca se lo ha penalizado. Hay una tolerancia penosa en el país, cuando en el resto del mundo están penalizando actitudes racistas de la afición y aquí no está pasando nada. Espero que esta vez pase algo, que censuren a la afición o que cierren el estadio (Tahuichi) por tres o cuatro fechas.

Loayza es especialista en etnicidad, racismo y socialización política. Tiene un máster en teoría social por la Universidad de Bristol. Se desempeñó como profesor de sociología y teoría social en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Católica Boliviana (UCB).