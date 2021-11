¿En qué fallaron los ministros de Luis Arce?, los 17 errores de su gabinete

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

Cuando faltan algunos días para cumplirse el primer año de gobierno de Luis Arce, sectores sociales y militantes del MAS piden la evaluación y cambio de los miembros de su gabinete. Pero, ¿cuáles fueron los errores que generaron estos pedidos que pesan sobre los 17 ministros?

La corrupción, la falta de contacto con las organizaciones sociales, la “imposibilidad” de mediar en los conflictos y una actitud muy impositiva con la presentación de ciertas leyes son las observaciones que hacen dirigentes de las organizaciones sociales y militantes del partido oficialista.

“Hay una diferencia abismal entre los ministros de la gestión de Evo Morales y los de la gestión de Luis Arce. El Gobierno está bien y lo respaldamos, el problema son sus ministros”, manifestó el ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo.

Indicó que hay problemas en todos los ministerios y que se siente la ausencia de sus titulares.

“Hay ministros y viceministros flojos que no están a la altura. Si hay que cambiar, hay que hacerlo de manera inmediata y el presidente Luis Arce está en todo su derecho y nosotros vamos a respetar”, indicó el dirigente de los Interculturales, parte del Pacto de Unidad, Adalid Carvajal.

Sin dar detalles, añadió que su sector tiene una lista de sugerencias de autoridades que deben ser cambiadas y aclaró que no sólo se debe evaluar a los titulares de las 17 carteras gubernamentales, sino a las cabezas de diferentes instituciones importantes del Estado.

Cabe recordar que estos pedidos de cambio no son recientes; en febrero, apenas tres meses después de la posesión de Arce, varios sectores como los Interculturales, la Csutcb, la COB y las Bartolinas pidieron el cambio de varios de los ministros. Ya entonces afirmaron que no eran tomados en cuenta por las autoridades.

Igual que entonces, ahora piden que para los cambios se tome en cuenta a los profesionales que tienen entre sus filas.

Justicia y Gobierno en la mira

Los ministros de Justicia Iván Lima y de Gobierno Eduardo del Castillo son los más observados por los sectores sociales y los militantes, por el retraso en los juicios contra Jeanine Añez, en la reforma de la justicia y por lo ocurrido con Adepcoca.

“Hay ministros que se han aplazado. En 12 meses no pudieron hacer su trabajo. Estamos hablando del Ministro de Justicia , que tenía una labor y no la hizo, tal vez por miedo. No es el único, pero en este momento no voy a nombrar a todos”, señaló el representante de las juventudes del MAS en La Paz, Álvaro Chuquimia.

Añadió que el Ministro de Gobierno también debe ser cambiado, por -a su parecer- desconocer los estatutos orgánicos de las organizaciones. “Lo demostró cuando metió mano a Adepcoca, ha generado odio entre las tres provincias de los Yungas”, dijo.

“Hasta ahorita hemos visto sólo discursos y nada de resultados”, indicó Concepción Ortiz, exvicepresidenta del MAS. Coincidió con Chuquimia al indicar que ambos ministros deben ser evaluados y relevados por compañeros que estén “comprometidos”.

“No hay que confundir el compromiso y la lealtad con llunkus buscapegas, que incluso compran avales políticos”, apuntó.

Pero no sólo son los únicos. Tras el conflicto por el Proyecto de Ley 218 y la Ley de Estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, se pidió la destitución de los ministros de la Presidencia María Nela Prada y de Economía Marcelo Montenegro.

Para el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, adicionalmente se debe realizar una “purga” al interior de los ministerios. Dijo que esto es necesario debido a que algunos “pititas” aún trabajan como funcionarios públicos.

Un año de gestión

Elecciones En medio de una crisis política y la pandemia del coronavirus, Luis Arce y David Choquehuanca ganaron las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, con el 55% de los votos. Ambas autoridades asumieron el Gobierno el 8 de noviembre de ese mismo año.

Un año El próximo 8 de noviembre, al cumplirse un año de su posesión, el presidente Luis Arce presentará en la Asamblea Legislativa Plurinacional el informe de su primer año de gestión.

Informe Se espera que el informe esté enfocado principalmente en lo económico.