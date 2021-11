¿En qué fallaron los ministros de Luis Arce?, los 17 errores de su gabinete

Fuente: Página Siete

Leny Chuquimia

Cuando faltan algunos días para cumplirse el primer año de gobierno de Luis Arce, sectores sociales y militantes del MAS piden la evaluación y cambio de los miembros de su gabinete. Pero, ¿cuáles fueron los errores que generaron estos pedidos que pesan sobre los 17 ministros?

La corrupción, la falta de contacto con las organizaciones sociales, la “imposibilidad” de mediar en los conflictos y una actitud muy impositiva con la presentación de ciertas leyes son las observaciones que hacen dirigentes de las organizaciones sociales y militantes del partido azul.

“Hay una diferencia abismal entre los ministros de la gestión de Evo Morales y los de la gestión de Luis Arce. El Gobierno está bien y lo respaldamos, el problema son sus ministros”, manifestó el ejecutivo de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo.

Indicó que hay problemas en todos los ministerios y que se siente la ausencia de sus titulares.

“Hay ministros y viceministros flojos que no están a la altura. Si hay que cambiar, hay que hacerlo de manera inmediata y el presidente Luis Arce está en todo su derecho y nosotros vamos a respetar”, indicó el dirigente de los Interculturales, parte del Pacto de Unidad, Adalid Carvajal.

Sin dar detalles, añadió que su sector tiene una lista de sugerencias de autoridades que deben ser cambiadas y aclaró que no sólo se debe evaluar a los titulares de las 17 carteras gubernamentales, sino a las cabezas de diferentes instituciones importantes del Estado.

Cabe recordar que estos pedidos de cambio no son recientes; en febrero, apenas tres meses después de la posesión de Arce, varios sectores como los Interculturales, la Csutcb, la COB y las Bartolinas pidieron el cambio de varios de los ministros. Ya entonces afirmaron que no eran tomados en cuenta por las autoridades.

Igual que entonces, ahora piden que para los cambios se tome en cuenta a los profesionales que tienen entre sus filas.

Justicia y Gobierno en la mira

Los ministros de Justicia Iván Lima y de Gobierno Eduardo del Castillo son los más observados por los sectores sociales y los militantes, por el retraso en los juicios contra Jeanine Añez, en la reforma de la justicia y por lo ocurrido con Adepcoca.

“Hay ministros que se han aplazado. En 12 meses no pudieron hacer su trabajo. Estamos hablando del Ministro de Justicia , que tenía una labor y no la hizo, tal vez por miedo. No es el único, pero en este momento no voy a nombrar a todos”, señaló el representante de las juventudes del MAS en La Paz, Álvaro Chuquimia.

Añadió que el Ministro de Gobierno también debe ser cambiado, por -a su parecer- desconocer los estatutos orgánicos de las organizaciones. “Lo demostró cuando metió mano a Adepcoca, ha generado odio entre las tres provincias de los Yungas”, dijo.

“Hasta ahorita hemos visto sólo discursos y nada de resultados”, indicó Concepción Ortiz, exvicepresidenta del MAS. Coincidió con Chuquimia al indicar que ambos ministros deben ser evaluados y relevados por compañeros que estén “comprometidos”.

“No hay que confundir el compromiso y la lealtad con llunkus buscapegas, que incluso compran avales políticos”, apuntó.

Pero no sólo son los únicos. Tras el conflicto por el Proyecto de Ley 218 y la Ley de Estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, se pidió la destitución de los ministros de la Presidencia María Nela Prada y de Economía Marcelo Montenegro.

Para el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, adicionalmente se debe realizar una “purga” al interior de los ministerios. Dijo que esto es necesario debido a que algunos “pititas” aún trabajan como funcionarios públicos.

Un año de gestión

Elecciones En medio de una crisis política y la pandemia del coronavirus, Luis Arce y David Choquehuanca ganaron las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, con el 55% de los votos. Ambas autoridades asumieron el Gobierno el 8 de noviembre de ese mismo año.

Un año El próximo 8 de noviembre, al cumplirse un año de su posesión, el presidente Luis Arce presentará en la Asamblea Legislativa Plurinacional el informe de su primer año de gestión.

Informe Se espera que el informe esté enfocado principalmente en lo económico.

Rogelio Mayta M.

El Ministro de Relaciones Exteriores llamó la atención por sus constantes ataques a la prensa y a determinados medios, a los que acusó de ser actores políticos y tergiversar los hechos de 2019. En julio reveló una carta sobre la entrega de armamento por parte de Argentina, que varios negaron que sea real. Despidió a diplomáticos de carrera.

María Nela Prada T.

Tras las protestas por el Proyecto de Ley 218, la Ministra de la Presidencia fue observada por los sectores sociales. Reclamaron que presentó la ley sin consultar antes con ellos. Además se le criticó que el Viceministerio de Comunicación no dé información. “Es académica pero no logra solucionar conflictos, está ausente”, dijo Pacosillo.

Eduardo del Castillo

El conflicto de Adepcoca, una derrota al Gobierno, puso en la mira de las organizaciones al Ministro de Gobierno. La ley de ascensos policiales le valió las criticas de la oposición. Los pedidos de su cambio no son nuevos; desde su nombramiento lo acusan de no coordinar con las bases y no extraditar a Arturo Murillo.

Edmundo Novillo A.

El Ministro de Defensa colaboró en el primer gobierno de Evo Morales y siempre fue militante del MAS. En 2017 hizo denuncias de corrupción en YPFB.

Este año recibió varias peticiones de informes sobre la muerte de un conscripto, la detención de efectivos en Chile, el alquiler de avionetas de la FAB y la lucha contra el contrabando.

Felima Mendoza G.

La Ministra de Planificación del Desarrollo es una de las autoridades en la mira por su falta de coordinación con las bases. Tras su posesión varias autoridades de ministerio que dirige presentaron sus renuncias y denunciaron “maltratos y una gestión deficiente”. Tuvo quejas similares cuando dirigió el Campo Ferial Chuquiago Marka.

Marcelo Montenegro

El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas puso en tensión al ministro de Economía y Finanzas Públicas con sectores de El Alto, que lo calificaron de lejano a la realidad de la población que vive al día. La autoridad se presentó en esa urbe para socializar la norma, pero dejó la reunión en medio de gritos de rechazo.

Franklin Molina O.

Hace meses que los cívicos del Chaco piden la destitución del Ministro de Hidrocarburos y Energías. Afirman que la cartera debe ser manejada por alguien de su región, por generar la mayor cantidad de ingresos. Sostienen que el actual ministro no tiene el apoyo tarijeño y que esta región merece ser parte del Gabinete del actual Gobierno.

Néstor Huanca Ch.

La destitución del Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural fue solicitada en reiteradas oportunidades por la Conamype, al considerar que la autoridad no tuvo la capacidad de gestionar una política integral de reactivación económica para el sector productivo, y centró sus esfuerzos sólo en un programas de créditos.

Édgar Montaño R.

La gestión del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se vio marcada por algunas irregularidades en el Tren Metropolitano, las 32 operaciones aéreas irregulares realizadas el 10 de marzo en el aeropuerto de Chimoré y el conflicto sin fin de Asasana. También se lo acusó de mantener a “funcionarios pititas” dentro del ministerio.

Félix Villavicencio

En agosto, los mineros cooperativistas salieron a las calles con el pedido de la destitución del Ministro de Minería y Metalurgia, por no concertar con el sector el proyecto de ley del oro. Además se denunció la no atención de los conflictos mineros en varias regiones del país. En Potosí también observaron su falta de atencón al Cerro Rico.

Iván Lima Magne

La mayor observación al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional es que en un año no logró implementar la prometida reforma de la justicia. Además, los sectores han pedido su cambio por la tardanza que hay en la realización de juicios contra Jeanine Añez y las autoridades del gobierno transitorio por los conflictos de 2019.

V. Patricia Navia T.

Ya en febrero la COB pidió la renuncia de la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, quien tiene un perfil bajo dentro del Gabinete. “Censuramos y exigimos el cambio por ser una persona y falta de respeto a los sectores afiliados; asimismo, por el desconocimiento de la norma y el manejo de ministerio”, se determinó en un ampliado.

Jeyson Auza Pinto

La corrupción dentro de la Caja Nacional de Salud fue el punto débil del Ministro de Salud y Deportes. La autoridad fue interpelada en la Asamblea Legislativa sobre las estrategias y el avance de la campaña de vacunación contra la covid. Los fabriles cuestionaron que no toma en cuenta la industria nacional al adquirir insumos .

Juan Santos Cruz

En marzo, luego de un conflicto en Epsas en el que el Presidente se vio involucrado, la Csutcb pidió la destitución del Ministro de Medio Ambiente por designar y no controlar personal “pitita”. En tres meses se cambió cuatro veces al interventor de la operadora, revelando pugnas y avales políticos. Se sumó un video de la autoridad en un lenocinio.

Sabina Orellana C. Su nombramiento como titular de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización fue criticado por considerarlo una cuota política de las Bartolinas, lo que la alejaría de la sociedad civil para limitarse a la gestión con las organizaciones sociales. Su primera promesa fue investigar a la Resistencia Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.

Remmy Gonzales A.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras fue designado en lugar de Edwin Characayo, destituido por corrupción, quien -a su vez- reemplazó a Edwin Cáceres apartado por nepotismo. Los interculturales se opusieron a su nombramiento y desde entonces piden su destitución. Los conflictos por tierras son un problema que no deja de crecer.

Adrián Quelca T.

En julio, el Ministro de Educación fue vinculado a un caso de tráfico de exámenes. Unos días después, la viceministra de Educación, Aurea Balderrama, acusó a la autoridad por tráfico de influencias. El caso todavía se ventila en la justicia. Desde el magisterio se calificó como un fracaso su gestión para la recuperación de la educación.