Escándalo en Bosnia: Pjanic niega que haya sido expulsado de la selección por fumar y beber

Se descubrió que el centrocampista de la Selección de Fútbol de Bosnia estuvo bebiendo y fumando la noche antes del partido que perdieron (1-3) contra Finlandia. El jugador lo ha negado mediante su Instagram.

Miralem Pjanic ha sido expulsado de la Selección de Fútbol de Bosnia por cuestiones disciplinarias. El jugador fue pillado fumando y bebiendo la noche antes del partido contra Finlandia. El encuentro se lo acabarían llevando los nórdicos por 1-3. La decisión ha sido tomada por el técnico del combinado nacional, Ivaylo Petev, considerando que no es la actitud adecuada. Durante el susodicho partido, Pjanic jugó durante 66 minutos, aunque fue muy criticado por su rendimiento sobre el verde. Se retiró del campo con una pitada de fondo.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦

Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz

— BH live 🇧🇦 (@BHlive_official) November 16, 2021